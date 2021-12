Adamari López portait une robe rouge pour Noël, elle avait l’air divine

Adamari López portait une robe rouge spectaculaire pour Noël | Instagram

Pour des millions de personnes, le Noël C’est l’une des dates les plus attendues de l’année, étant l’une des dernières fêtes que tout le monde profite de l’occasion pour avoir l’air spectaculaire, ce qu’Adamari López a réalisé avec un impressionnant robe rouge.

Précisément, ces types de tons sont utilisés par tout le monde pour célébrer Noël, le blanc rouge et même l’or sont constants en ce moment.

Quand une célébrité telle qu’elle est Adamari López surprend avec quelque chose de nouveau en termes de garde-robe, certains de ses fans commencent immédiatement à le prendre comme référence pour leurs propres tenues.

Malgré le fait que cette robe magnifique et surtout coquette soit quelque chose de simple, elle mettait vraiment en valeur sa beauté, elle arrivait juste au-dessus de son genou et comportait deux détails avec lesquels plus d’une jeune femme aurait peut-être également voulu la porter sur ses vêtements.

Adamari López a montré sa beauté pour Noël avec une adorable robe rouge | Instagram adamarilopez

C’était une coupe juste sur sa jambe et son cou, mais recouverte d’un tissu qui semblait être un filet également en rouge avec quelques reflets qui sautaient immédiatement aux yeux.

Le design était assez simple et sans manches, mais avec ces détails, cela lui donnait une touche élégante et sophistiquée, Adamari portait également un chapeau de Noël rouge, ce qui la rendait très séduisante.

L’animatrice coquette de l’émission matinale Un Nuevo Día et également actrice dans certains feuilletons mexicains, posait devant un magnifique sapin de Noël, précisément lors d’une des émissions du programme, comme on peut le voir en arrière-plan.

Il a partagé cette publication à travers ses stories Instagram il y a deux jours, quant à son feed il nous a confié quelques photos et vidéos à côté de sa fille Alaïa.

Comment Adamari López a célébré son Noël

La jolie star de la télé et animatrice Adamari LópezElle a décidé de faire la fête aux côtés de sa petite fille Alaïa qui, comme vous le savez, a une énorme ressemblance avec sa mère, est tout aussi belle qu’elle, son teint et sa structure de peau et ses beaux yeux noisette sont identiques.

À travers son Instagram, il nous a donné quelques images de ce qu’était son Noël avec sa fille, étant à la maison en compagnie de l’un et de l’autre, ils n’avaient besoin de rien d’autre.

Il y avait ceux qui avaient mentionné que Toni Costa passerait Noël à côté des deux, peut-être pour être proche de sa fille, malgré cela, il n’a pas été vu dans ses publications qu’ils étaient ensemble en famille comme ils l’étaient autrefois.