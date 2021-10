Adamari López porte une robe rouge divine et extravagante | Instagram

La actrice Adamari López a porté son image renouvelée lors des enregistrements du célèbre programme ‘Así se baila’ où elle est juge, réussissant à remplir ses millions d’adeptes et tous les téléspectateurs de soupirs pendant l’émission.

Il ne fait aucun doute qu’Adamari López parvient à surprendre le public chaque semaine avec les tenues qu’elle porte en tant que juge du concours de danse C’est comme ça que tu danses et ce dimanche n’a pas fait exception.

L’hôte portoricain Elle a de nouveau capturé des regards vêtue d’une robe rouge moulante qu’elle a complétée par du maquillage et une coiffure selon l’occasion.

J’ai vraiment apprécié le 5e gala d’Así se baila », a écrit l’ancienne actrice via son compte Instagram.

En outre, il a remercié la talentueuse équipe dirigée par la styliste de mode Karla Birbragher qui est chargée de choisir soigneusement ses tenues chaque dimanche afin qu’elle puisse être aussi spectaculaire.

La présentatrice de l’émission Hoy Día a partagé à cette occasion une vidéo sur le réseau social susmentionné dans laquelle elle montre « l’avant et l’après » de sa tenue.

Il s’agit d’un enregistrement de quelques secondes dans lequel l’ex-partenaire de Toni Costa est d’abord vue naturellement sans une goutte de maquillage puis montrée prête avec la coiffure et le maquillage qu’elle portait ce dimanche lors de l’émission.

Comme ce serait bien si le processus de maquiller et de me coiffer était aussi rapide ! », a-t-elle écrit.

Le design comportait une fente sur la jambe gauche, un ourlet en bas avec des volants et des détails drapés sur la jupe et l’encolure.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, à la tenue coquette, elle a ajouté des boucles d’oreilles ovales Charlie Lapson assorties avec des bagues frappantes, tandis qu’elle portait une paire de belles sandales rouges signées de la collection Flor de María.

Pendant ce temps, ses cheveux étaient coiffés en une queue de cheval basse avec une frange disposée sur le côté en vagues marquées, tout à fait dans le style des années 50.

À la surprise d’Adamari, c’est son visage sans maquillage qui a volé toute la vedette, générant des éloges sans fin de la part de ses fidèles adeptes.

Tu es super belle, mais regarde la bénédiction que tu as et c’est que tu es l’une des rares femmes à être plus belle sans maquillage », a commenté l’une de ses followers.