Adamari López présume qu’elle s’exerce dans un ensemble serré

Adamari López montre comment elle s’exerce dans un ensemble serré | Instagram

Le beau conducteur Adamari López se vante dans une vidéo partagée sur les réseaux de la façon dont elle fait de l’exercice tout en portant une tenue moulante qui montre sa minceur, réussissant à faire sensation parmi ses millions d’adeptes.

Adamari Lopez, présentatrice de ‘Hoy Día’ n’a pas quitté les entraînements qui l’ont aidé à atteindre sa silhouette enviable et c’est ainsi qu’il partage ses routines sur les réseaux sociaux.

La vérité est qu’Adamari López n’arrête pas de surprendre ses abonnés au sein de ses réseaux sociaux où elle n’arrête pas de partager ses entraînements difficiles qui l’ont amenée à atteindre sa taille enviable.

Il convient de noter que l’un des changements les plus notoires de ces derniers mois dans la vie de la présentatrice populaire par excellence de la matinée « Hoy Día » est qu’elle a transformé tout son mode de vie en parlant d’alimentation saine, d’entraînement physique et bien sûr de votre mental. santé.

Ce qui a fait que maintenant à 50 ans, il est plus beau que jamais et continue de voler les cœurs avec sa grande beauté physique, mais aussi avec sa charmante personnalité, c’est pourquoi chacun partage des photos ou des vidéos de ses routines. les fans sont ravis de la voir si dévouée.

Dans certaines images qu’il a partagées à travers ses histoires Instagram, il est montré allongé sur le sol faisant de son mieux pour effectuer une routine de poids fort qu’il parvient à exécuter parfaitement.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE L’ENTRAÎNEMENT D’ADAMARI.

Il convient de mentionner que le moment a été capturé par l’entraîneur d’Adamari qui l’a menée par la main ces derniers mois, étant très conscient de toute son évolution.

Sans aucun doute, ce sont les efforts et la persévérance des deux qui ont fait une très bonne équipe dont les résultats obtenus parlent d’eux-mêmes, car il est plus qu’évident qu’ils ont réussi à transformer la célèbre Portoricaine et ses admirateurs plus que ravis.

Grâce à cette transformation, c’est que maintenant Adamari vole le regard et l’admiration de millions de personnes à travers le monde, comme il l’a fait chaque semaine lors des galas de l’émission de téléréalité « Así se baila » où il a eu l’occasion de jouer un peu avec sa tenue habituelle et la prise de risques qui l’ont rendue spectaculaire.

La vérité est qu’aujourd’hui, c’est un exemple à suivre pour beaucoup de gens, car il a montré qu’il n’est jamais trop tard pour améliorer votre santé.