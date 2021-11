Adamari López propose une séance avec un bikini et des robes courtes

Adamari López dans des tenues révélatrices et séduisantes pour la session | Instagram

L’actrice et animatrice de télévision Adamari López a fait plusieurs soupirs avec sa dernière vidéo, où elle est montrée dans un flirt Séance photo, portant différentes tenues, y compris divers maillots de bain et robes courtes.

Depuis que Adamari López animatrice de l’émission Un Nuevo Día, a décidé de changer ses habitudes alimentaires et d’exercer davantage actrice Elle a retrouvé sa silhouette, comme lorsqu’elle est apparue dans le feuilleton Amigas y Rivales alors qu’elle était l’un des protagonistes.

Bien que son temps dans les telenovelas ait été bref puisqu’il n’a participé qu’à 15, le plus récent était « La Fan » en 2017, il a concentré sa carrière sur la conduite.

Aujourd’hui, elle est célèbre pour ses réseaux sociaux et son passage en tant que présentatrice de télévision semble que sa carrière d’actrice a été éclipsée par sa participation en tant qu’animatrice, dont ses fans sont fascinés par son charisme et sa personnalité.

Adamari López Elle est également devenue célèbre pour son combat inlassable contre le cancer, et malheureusement son nom est devenu encore plus populaire lorsqu’elle s’est séparée du chanteur Luis Fonsi, qui a joué le tube « Despacito ».

Dans cette séance photo pour le magazine Hola USA, la célébrité portoricaine coquette née à Humacao, Porto Rico, a décidé d’utiliser tout son arsenal, c’est-à-dire sa beauté et son look parfait comme certains de ses followers la considèrent.

La vidéo commence par une promenade coquette à travers une forêt tropicale, cette beauté porte une robe courte sans manches à col en V, ses cheveux sont lâches et elle marche extrêmement coquette et hautaine devant la caméra.

Adamari porte une de ses mains à l’objectif de la caméra pour le couvrir et passe ensuite à une autre scène où elle portait une tenue différente entre des maillots de bain, des robes courtes et aussi une jupe courte et révélatrice, l’actrice et animatrice est plus belle que jamais.

Il semble que sa récente séparation avec la danseuse Toni Costa lui ait donné la volonté et la discipline de changer ses habitudes et de retrouver sa silhouette exquise, López a toujours été une belle femme, mais la voyant renouvelée pour ainsi dire, elle est plus belle que jamais et est quelque chose que tout le monde perçoit.

Il y a 8 heures, elle a partagé cette publication sur son Instagram officiel avec lequel elle est sur le point d’atteindre 100 000 vues et 1 200 commentaires de ses fans qui l’adorent et la soutiennent dans tout ce qu’elle fait.