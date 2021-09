Adamari López raconte sa vie de mère célibataire

in

. Adamari López brise le silence sur sa nouvelle vie de mère célibataire.

Adamari López a rompu le silence sur sa nouvelle vie de mère célibataire après avoir mis fin à ses fiançailles avec la danseuse espagnole Toni Costa.

Dans une interview révélatrice avec le magazine People en Español, la star portoricaine a déclaré qu’elle se sentait en paix avec elle-même pour les décisions personnelles qu’elle a prises ces derniers mois.

Avec une séance photo fascinante à Walt Disney World par le photographe Jesús Cordero, López et sa petite fille Alaïa font la couverture de la dernière édition de la publication américaine.

“Je me sens en paix avec moi-même, avec les décisions que j’ai prises”, a déclaré l’interprète, évoquant le virage transcendantal qu’elle a pris dans la sphère personnelle ces derniers mois.

Interrogée sur ce qui a pu déclencher sa rupture avec Toni Cosa, Adamari López a déclaré : « Il y a des choses que je ne pouvais pas me permettre, mais surtout pour ma fille. Lui et moi savons ce qui s’est passé. Il sait pourquoi. Je n’ai pas pris la décision à la légère, ce n’était pas une crise de colère. Ce n’est pas un caprice, ce n’est pas une punition ».

López a également admis dans son interview avec People en Español que tout ce qu’elle a vécu dans la sphère personnelle l’a motivée à prendre la décision de se séparer de Costa : « Nous traversions une situation qui s’était produite plus d’une fois et que je n’étais pas va le permettre. Après tout ce que j’ai vécu, je ne peux pas me le permettre. Ce qui se passait n’était pas la bonne chose à faire ».

“Ce qui est le mieux sera ce qui se passera et nous irons de l’avant. Il sera toujours le même dans nos vies car je serais incapable de faire quelque chose de différent”, a déclaré l’actrice en évoquant le nouveau cycle qu’elle vit.

Adamari López a mis fin à son engagement avec Toni Costa à la mi-2021

Toni Costa et Adamari López, considérés comme l’un des couples les plus stables de l’industrie du divertissement, ont surpris leurs fans en mai en annonçant qu’ils avaient “temporairement” décidé de mettre fin à leur engagement de longue date.

“J’ai décidé de me séparer de Toni et de réévaluer notre relation. Je sais que c’est difficile à assimiler, mais par la main de Dieu, tout ce qui est pour le bien prévaudra », a déclaré López à l’époque dans un bref communiqué diffusé au journal La Opinion.

De son côté, Costa a confirmé la séparation sur son profil officiel sur Instagram : “Avec toute l’affection, le respect et la gratitude que j’ai pour vous, je vous informe qu’Adamari et moi sommes temporairement séparés.”

Le couple est ensemble depuis dix ans et sont les parents d’une fille commune, Alaïa Costa López, qui est devenue leur plus grande fierté depuis sa naissance en mars 2015.

Y a-t-il une possibilité de réconciliation entre Adamari López et Toni Costa ?

Dans son entretien avec People en Español, Adamari López a avoué qu’elle n’excluait pas la possibilité de se réconcilier avec Toni Costa.

Le présentateur de l’émission “Hoy Día” a également exprimé que la décision de se séparer temporairement de Costa était nécessaire afin de réévaluer divers aspects de la relation amoureuse qu’ils avaient.

« Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si c’est quelque chose de définitif ou pas, je ne sais pas encore. Le temps nous le dira, mais je sais que c’était une bonne décision et que j’avais besoin de ce temps, que nous avons besoin de ce temps pour réévaluer et continuer à réfléchir à ce qui sera la bonne chose à faire », a avoué López.