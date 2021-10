Adamari López regarde cachetero, jusqu’à ce que la jambe perde son nom

Adamari López regarde cachetero, même là où la jambe perd son nom | Instagram

C’est ainsi qu’Adamari López s’est exhibée dans une séance photo dans laquelle le look préféré de ses followers était définitivement un cachetero qui, tout en s’amusant dans la cour de récréation, semblait en montrer trop.

L’étoile de Aujourd’hui Elle a décidé de faire une séance photo amusante avec son plus grand amour, sa fille Alaia et quelle meilleure façon de le faire que dans une aire de jeux et avec beaucoup de nature, toutes deux étaient belles et heureuses de profiter des moments mère et fille.

Cependant, l’une des images préférées était sans aucun doute celle dans laquelle Adamari López Elle s’est montrée au maximum en levant les jambes tout en se soutenant avec ses bras, donnant un angle rarement vu de l’animateur de télévision.

Plus qu’un cachetero, la juge de l’émission télévisée Así se baila s’est vêtue d’un pull court avec un imprimé couleur qui a également permis à ses belles jambes de perdre leur nom, montrant qu’elle est plus belle que jamais.

La belle Adamari López portait à nouveau sa nouvelle silhouette mince, complétant sa tenue avec un chapeau séduisant et un grand sourire. Dans les images partagées sur leur compte Instagram officiel, vous pouvez voir les deux dans des tenues différentes, ils étaient tous les deux magnifiques en blanc !

Adamari López a l’air cachetero, même là où la jambe perd son nom. Photo : Instagram.

L’ex de Toni Costa s’est vanté avec panache devant « La nouvelle Ada » et son amour, Alaia, qui ne serait pas dans le meilleur moment de sa vie après la séparation de ses parents et les rumeurs selon lesquelles ils pourraient déjà avoir de nouveaux partenaires.

C’est exactement sur Hoy Día que l’ex de Luis Fonsi a partagé la raison de sa séparation d’avec la danseuse et a pleuré devant les caméras lorsqu’elle a avoué ce qui se passait. Au milieu des rumeurs déchaînées sur la séparation, l’actrice n’avait d’ailleurs plus à parler à son public.

Face à l’interrogatoire d’une de ses compagnes du matin, Ada a avoué qu’elle voulait leur dire qu’elle se séparait de Toni. Le célèbre a avoué qu’il n’était pas sain d’être avec lui et que le mieux était d’être séparé.

Adamari López Il a également déclaré que par respect pour sa fille car il y aura toujours une relation parentale pour Alaia, et à cause de la relation qu’ils avaient, elle ne parlerait pas des raisons de sa séparation d’avec la danseuse.

L’actrice bien-aimée a clairement indiqué qu’elle traversait l’un des moments les plus difficiles de sa vie et que sa priorité pour le moment serait sa fille. Après cela, Ada a surpris son public avec une énorme transformation.

La présentatrice de télévision a laissé beaucoup de personnes sans voix après s’être présentée en public avec une transformation physique notoire, une énorme réduction de poids. Même s’il était bien connu qu’il avait eu le temps de lutter pour perdre son surplus de poids, c’était jusqu’à maintenant que le changement était perceptible de manière radicale.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Toni Costa tenterait de regagner l’amour d’Adamari López, mais les espoirs ont pris fin pour les adeptes de ce couple lorsque des rumeurs ont commencé selon lesquelles la danseuse aurait déjà une relation amoureuse et l’actrice pourrait flirter avec son partenaire de Así se dance, Christian de la Fuente.