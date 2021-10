Adamari López répond aux commentaires sur sa nouvelle figure | Instagram

Le beau conducteur et l’actrice Adamari López est dans sa meilleure scène et la preuve en est l’incroyable confiance en elle qu’elle a après s’être transformée et montrer qu’il n’est jamais trop tard pour changer les habitudes.

Et bien qu’Adamari López soit resté à l’écart de toute controverse existante concernant sa séparation d’avec Toni Costa, il y a une chose qui ne peut pas tolérer et c’est que les gens assurent que cette situation a été la clé de leur perte de poids.

Et c’est qu’à plusieurs reprises elle a fait savoir qu’il s’agissait d’un chemin qu’elle n’avait emprunté qu’avec une seule personne en tête : elle-même, et personne d’autre, réalisant sa meilleure version grâce à sa persévérance, son attitude et sa force d’esprit.

Le Portoricain de 50 ans est devenu un grand inspiration pour ses millions de fans en exhibant une silhouette saine qu’elle a obtenue en étant la plus disciplinée en termes de régime alimentaire et de routine d’exercice.

Il convient de noter que cela l’a non seulement amenée à entamer une nouvelle étape dans sa vie, mais à réinventer son style, en modélisant des tenues classiques, colorées, beaucoup plus serrées et séduisantes.

Cependant, malgré les compliments sans fin qu’elle reçoit chaque jour de ses fans, l’animatrice a également dû faire face à une série de critiques et de rumeurs sur sa nouvelle silhouette.

Lequel a souligné que ce changement s’est produit à la suite de son divorce avec le danseur et chorégraphe espagnol, une révélation qu’il a annoncée en mai de cette année avec un message émouvant.

En effet, j’ai décidé de me séparer de Toni et de réévaluer notre relation. […] Maintenant, le plus important est de rester concentré sur ma santé et le bien-être de ma princesse Alaïa. Je ne peux que demander vos prières et la même affection que vous m’avez toujours donnée « , n’étaient que quelques-uns des mots.

Es así como de forma elegante, y sin meterse tanto en la polémica, Adamari compartió un mensaje de Bennet Makeup & Hair desde su Instagram, en el que se podía leer cómo la publicación habló transformación no fue algo repentino, sino una meta que trabajó desde ça fait des années.

Maintenant, ce dont ils ne parlent pas, c’est du temps qu’il a fallu pour atteindre leurs objectifs, du travail que cela implique, de la détermination, des larmes, des efforts, des obstacles et bien plus encore ; et cela se fait avec détermination, temps et dévouement », pouvait-on lire dans le texte.

C’est ainsi que j’arrive à bien préciser la position qu’il défend à cet égard, sans tomber dans la moindre provocation.

Il convient de mentionner que petit à petit, la conductrice a montré ses progrès dans sa routine d’exercice et son mode de vie sain, en suivant le régime Weight Watchers, avec lequel elle aurait perdu plus de 10 kilos, donnant des indices sur sa silhouette en forme et sur tout ventre plat depuis 2020.