Adamari López révèle ce qu’une femme intelligente devrait faire

Le beau chauffeur de Porto Rico Adamari López a résumé à quel point un femme intelligente, un échantillon que toutes les femmes sont et nous pouvons l’appliquer sans aucun doute, cette vidéo pour certaines personnes a été complètement révélatrice.

est vidéo Il l’a récemment partagé sur son compte Instagram officiel, dans le cadre du onzième gala de « Así se Baila ».

Le nom de ce concours vous sera sûrement connu par deux célébrités qui ont participé récemment et qui sont très connues sur les réseaux sociaux, nous parlons de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, malheureusement ils ont dû se retirer du programme en raison de la contagion JD .

Adamari López Pendant onze émissions on l’a vue distiller une impressionnante garde-robe qui met en valeur sa silhouette, chaque semaine qui passe elle paraît plus radieuse que la précédente.

La même chose s’est produite avec son relooking le plus récent dans sa vidéo, où il a mentionné que :

« Une femme intelligente ne devient pas triste, elle devient jolie. »

Sans aucun doute, ces propos ont suscité quelques réactions positives chez chacune des femmes qui ont vu sa vidéo pendant trois heures et qui l’ont partagée sur son compte officiel.

Dans cette vidéo qui fait sûrement partie de Tik tok, elle porte un peignoir avec une serviette enroulée autour de la tête, quand elle commence à parler, elle l’enlève et fait un mouvement qui couvre un peu l’objectif de la caméra pour lui céder la place tenue. .

Cette beauté portoricaine comme Chayanne, Ricky Martin et Daddy Yankee porte une robe noire au-dessus du genou avec des manches larges et des détails dans des perles incrustées dans les manches de sa jolie robe.

Certainement le design que vous utilisez Adamari López C’est quelque chose d’inhabituel, sûrement sur les 15 reproductions que possède la publication, la plupart pensent que cette belle robe a été une belle réussite pour ce nouveau gala du programme.

Dans la description, elle a mentionné « Toujours jolie », ce beau message était sûrement dédié à toute femme qui voit le message, elle a également tagué les personnes qui l’ont aidée à la rendre impressionnante, bijoux, robe et maquillage.

Précieux… Vous êtes dans les meilleurs moments de votre vie, bénédictions », a commenté un fan.

Ces types de messages destinés à d’autres personnes, hommes ou femmes, ont tendance à leur remonter le moral et à provoquer un certain sourire et peut-être un soupir en raison de leur gentillesse et de leur authenticité.