Adamari López révèle combien de kilos elle a perdus et apprécie tout le soutien

Adamari López reconnaissante pour sa perte de poids Montrez-vous avant et après ! | Instagram

Le beau conducteur La portoricaine Adamari López a révélé combien de kilos elle a perdus depuis qu’elle a commencé à perdre du poids et à prendre soin à la fois de sa silhouette et bien sûr de son mode de vie, car maintenant sa vie est complètement différente.

La vérité est que la pilote Adamari López au cours de cette 2021 a eu une transformation physique surprenante depuis qu’elle a commencé à perdre du poids.

Et c’est qu’Adamari López depuis quelques mois a surpris ses milliers de followers sur les réseaux sociaux, puisque petit à petit elle a réalisé une transformation physique radieuse depuis qu’elle a commencé à perdre du poids.

C’est ainsi que désormais, sans aucune pénalité, la pilote a finalement annoncé qu’elle avait réussi à perdre un peu plus de 14 kilos.

Cela a été rapporté lors d’une publication sur son compte Instagram officiel du Portoricain de 50 ans.

Grâce à la concentration et aux ressources qu’ils m’ont données au cours des 22 derniers mois, j’ai perdu 32 livres », a-t-il déclaré.

C’est-à-dire qu’Adamari a perdu 14,51 kilogrammes au cours de la dernière année et demie, un montant qui, pour être vrai, est assez important et admirable.

Il convient de noter qu’Adamari López n’a subi aucune opération de perte de poids comme le prétendaient certains ennemis.

Sinon, en réalité, la célèbre femme a décidé de remplir son objectif d’améliorer sa qualité de vie et d’être en meilleure santé.

Le changement physique remarquable d’Adamari a été obtenu après qu’elle ait commencé un programme d’exercices et un régime alimentaire en fonction de ses besoins.

Par conséquent, le jury de « Así Se Baila » porte désormais une silhouette sculpturale, qui aime s’exhiber avec des tenues ajustées sur son compte Instagram officiel.

Cependant, pour l’actrice, elle a avoué que le plus compliqué de tous est de maintenir la perte de poids.

Le plus important est de me maintenir et de continuer à vivre au jour le jour ce que je peux célébrer avec tant d’efforts aujourd’hui », a reconnu l’animateur.

En outre, il a également montré son « avant et après » sur les réseaux sociaux dans une publication qui dépasse déjà les 27 000 likes de ses followers.

Et bien que divers médias aient émis l’hypothèse que la Portoricaine avait déjà un nouvel amour et l’avait même liée à plusieurs célébrités, la vérité est que la présentatrice profite actuellement pleinement de son célibat et de sa maternité.