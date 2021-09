Adamari López révèle pourquoi il s’est retrouvé avec Toni Costa

L’actrice de feuilletons comme Amigas y rivales n’a pas exclu la possibilité de revenir avec Toni, même si cette décision prendra un certain temps à venir.

“Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si c’est quelque chose de définitif ou non, je ne sais pas encore. Le temps nous le dira, mais je sais que c’était une bonne décision et que j’avais besoin de ce temps , que nous avons besoin de ce temps pour réévaluer et continuer à réfléchir à ce qui sera la bonne chose à faire. »

Le magazine a également contacté Tony Costa, qui a reconnu qu’il voulait revenir avec Adamari López. De plus, a-t-il avoué, la vie de famille qu’ils menaient lui manque beaucoup.

“Elle me manque, je l’aime, nous devons nous reconquérir. La maison me manque. Nous avons beaucoup mis pour les deux parties dans cette maison et bien sûr elle nous manque… Oui, je veux y retourner. J’adorerais si c’est ce que le Seigneur a préparé pour que nous nous unissions à nouveau. , amenant la relation et le noyau familial à un autre niveau “.