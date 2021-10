Adamari López sans emploi? Aujourd’hui annonce des licenciements

Adamari López, sans emploi, annonce aujourd’hui des licenciements | Instagram

Avec un « nous remercions les employés concernés », Telemundo a annoncé des licenciements massifs dans l’un des programmes les plus populaires, Aujourd’hui. La matinée dans le plus pur style du programme Hoy n’a apparemment pas rebondi comme prévu et par conséquent, le programme télévisé animé par Adamari López, Chiquibaby y más sera sujet à changement.

Après que les rumeurs ont éclaté et que Javier Ceriani et Elisa Beristain ont partagé dans leur émission Chisme No Like qu’il y aurait des licenciements sur Hoy Día, Telemundo a officialisé la nouvelle.

Il a été révélé qu’à partir du vendredi 22 octobre, certains producteurs ont quitté leur poste, y compris le producteur exécutif, qui avait ce poste de Un Nuevo Día. Telemundo a expliqué qu’ils chercheraient un angle plus d’actualité et d’avant-garde pour Hoy Día et c’est à la recherche de cela, que quelques changements seraient apportés. Mais les choses ne se sont pas détendues, eh bien Adamari López et vos pairs auront plus de changements.

Comme le partage El Diario de NY, les licenciements se poursuivront ce lundi 25 octobre, de sorte que ceux de Hoy Día n’ont toujours pas d’emploi sécurisé et connaîtront sûrement un week-end de grande incertitude.

Comme révélé avec le passage de A New Day à Today, une augmentation de l’audience était recherchée, ce qui ne s’est pas produit, au contraire, il est dit que Despierta América, la compétition continue de croître en nombre. .

Cependant, ils assurent que le côté information n’est pas exactement ce que le public aime le plus car dans le passé, en essayant cela, le public s’est effondré, on ne sait donc pas ce qui se passera le matin.

Celui qui n’a pas été épargné par des changements drastiques est le Hoy Program, puisque la pandémie et la perte de Magda Rodríguez ont notamment affecté son public. Andrea Rodríguez Doria est resté en charge de la matinale de Televisa et il lui a fallu quelques mois pour regagner du public au milieu des rumeurs de son départ.

Heureusement pour la sœur de Magda Rodríguez, la proposition de l’émission de téléréalité dansée Las Estrellas Bailan en Hoy est arrivée, ce qui a été sa chance d’apporter une augmentation notable du public. Malgré cela, les scandales et les rumeurs de départ des membres n’ont pas cessé tout au long de l’année.

Qui est sorti au milieu des rumeurs de ne pas soutenir Andrea Legarreta et Galilea Montijo était la belle Marisol González, qui a assuré qu’elle partait Aujourd’hui pour s’occuper de sa famille et a laissé ouverte la possibilité de revenir. Plus récemment, qui a dit au revoir à la matinée était Lambda García, qui au milieu des larmes a assuré que c’était pour des raisons de travail.

Celui qui, selon la rumeur, pourrait partir après plus de 14 ans est Galilea Montijo, car il est dit qu’il a demandé l’autorisation de se rendre aux États-Unis pour traiter la maladie qui est restée à la suite de Covid-19, bien que son producteur assure que il travaillera les choses du Téléthon.