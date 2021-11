Adamari López se montre au naturel quand elle fait du shopping

Adamari López est montré sans maquillage, avec un visage radieux | Instagram

La actrice et l’animatrice Adamari López a fait une grande impression récemment sur une photo, dans laquelle elle montrait son visage naturel, sans une seule goutte de maquillage pendant qu’elle faisait ses courses.

Constamment l’hôte portoricain du programme « Un Nuevo Día » Adamari López Elle a tendance à montrer sa nouvelle silhouette, surtout maintenant qu’elle a perdu du poids.

L’actrice et protagoniste avec Aracely Arámbula, Angélica Vale et Michelle Vieth de la telenovela « Amigas y Rivales » a traversé des moments difficiles dans sa vie, on peut dire que grâce à cela, elle a maintenant retrouvé confiance en elle et en son l’éclat qu’elle a toujours caractérisé.

Adamari López Elle a toujours été une belle femme, avec sa peau bronzée frappante, ses yeux noisette expressifs et ses lèvres charnues, elle pouvait faire soupirer n’importe qui.

Il y a 17 ans, l’animatrice du célèbre journal du matin a réussi à vaincre le cancer. À ce jour, ceux qui connaissent son histoire de victoire et de triomphe continuent de célébrer avec elle cet important accomplissement.

Il semble que la célébrité coquette du show-business ait traversé une série de situations à la fois agréables et désagréables, mais en termes d’adversité en tant que lionne entière, elle en sort triomphante et continue de piétiner.

Dans cette photo coquette et « simple », nous pouvons apprécier sa beauté naturelle et aussi le fait de savoir que, comme toute autre femme vaniteuse, elle continue de faire du shopping, dans le magasin KIUT où elle se trouvait, elle a mentionné dans certaines vidéos qu’elle bénéficiait de remises intéressantes. à 60 %.

L’actrice portait un long chemisier avec un col et des manches « chauve-souris » avec un ourlet au bout, le design était beige avec un imprimé animal et il semblait que des boutons sur le devant bien que ceux-ci ne soient pas pleinement appréciés.

Ses cheveux étaient usés, comme Adamari López les avait raides et avec un ton brun, elle était très jolie en elle, il était aussi immédiatement visible qu’elle n’utilisait pas une goutte de maquillage sur son beau visage.

L’ex-femme de Toni Costa et auparavant Luis Fonsi, elle était dans la boutique en train de poser pendant que des photos étaient prises, autour d’elle on pouvait voir des vêtements suspendus et une affiche avec les remises que le magasin avait à l’époque.

Il est certain que tous ceux qui sont en contact avec cette belle actrice et animatrice ressentent immédiatement un lien avec elle, sa personnalité et son charisme sont quelque chose que beaucoup de gens recherchent chez quelqu’un d’autre.