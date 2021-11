Adamari López se déguise en « cygne noir » pour Halloween | Instagram

La actrice et l’hôte portoricain Adamari López s’habille en « Black Swan » ou « Black Swan » dans le style de Natalie Portman dans son film de 2010, ce costume curieux et magnifique a été utilisé pour cette Halloween et le programme Así se Baila.

Probablement et plus au cours de la nuit que vous aurez vu dans vos réseaux sociaux plus d’une publication faisant référence à ce 31 octobre, Halloween ou Halloween.

Les costumes les plus ingénieux ont tendance à attirer beaucoup d’attention, surtout lorsqu’il s’agit de célébrités qui s’habillent et publient des photos et des vidéos, il est curieux de les voir complètement différents de la façon dont ils sont habitués à télécharger du contenu.

Plusieurs personnalités célèbres changent radicalement de look, même dans certains cas, il est difficile de les identifier comme c’est souvent le cas avec Thalía.

Cependant, celui qui a attiré l’attention et pas seulement pour son travail dans « Así se Baila », où ont participé jusqu’à récemment Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, est la belle animatrice et actrice portoricaine. Adamari López.

Cette beauté nous a immédiatement rappelé l’un des films les plus célèbres de Natalie Portman « Black Swan », ou comme sa traduction pour l’Amérique latine le sait « The Black Swan ».

Elle a récemment partagé sur Instagram quelques photos portant cette superbe tenue et ce maquillage, même si cela pourrait être quelque chose de simple grâce à l’excellente équipe de production avec laquelle elle travaille. Adamari López c’est qu’elle a réussi à être belle.

Il y avait un total de 7 photos qui ont été partagées dans ladite publication, cette tenue a été utilisée pour le nouveau programme « Así se baila », ce ne serait pas une surprise s’il en avait pris plus d’une car Adamari était vraiment belle.

Il a tellement aimé ce look qu’après 44 minutes de publication, il a déjà 36 066 likes et près de 300 commentaires de ses fans et amis proches.

Jolie continue tu es belle l’âge n’a pas d’importance tu es belle », a commenté un fan.

Certains internautes ont fait plusieurs commentaires négatifs envers le Portoricain, il n’en tiendra sûrement pas compte et nous espérons qu’il les laissera passer, car cela ne lui apporterait rien de bon de leur prêter la moindre attention.

Adamari est devenue extrêmement populaire, non seulement parce qu’elle est une célèbre présentatrice de télévision, actrice et animatrice, mais aussi parce que pendant quelques mois, elle a subi un changement physique assez drastique. Grâce à lui, elle est aujourd’hui beaucoup plus belle.