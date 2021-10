Adamari Lopez, son ex Toni Costa a déjà une petite amie et est un tiktoker | Instagram

Depuis que l’actrice et animatrice portoricaine Adamari López a annoncé sa séparation avec la danseuse espagnole Toni Costa, les rumeurs n’ont pas attendu, surtout maintenant qu’il a déjà une petite amie, une jeune et rondelette tiktoker.

Après 10 ans de relation et ce qui semblait être l’amour de leur vie, le couple a partagé en début d’année qu’ils se séparaient enfin.

Cela a apporté un changement fort et important pour Adamari López qui, semaine après semaine, a surpris tout le monde avec son changement physique, ayant surtout plus de confiance et ayant l’air mieux que jamais.

Six mois se sont écoulés depuis que l’animatrice de l’émission Un nouveau jour a mis fin à son histoire d’amour avec Toni, en cette période apparemment son ex a déjà retrouvé l’amour, on dit qu’elle est une jeune tiktoker qui est souvent appelée « La Bichota ».

Selon l’émission Gossip No Like, animée par Javier Ceriani et Elisa Beristain, ils ont découvert que Toni Costa sortait avec Evelyn Beltrán qui, apparemment, une fois que les rumeurs sur sa relation avec la danseuse ont commencé, a décidé de mettre tous ses réseaux sociaux en mode privé.

Adamari López, son ex Toni Costa a déjà une petite amie et est un tiktoker | Instagram adamarilopez

Apparemment, elle compte actuellement 44,5 mille abonnés uniquement sur son compte Instagram, où la seule photo visible est sur son profil où elle porte une robe courte à manches longues et des baskets à bracelet.

Cette fille ronde a la peau blanche et les courbes marquées avec précision, c’est sûrement pourquoi Toni Costa est immédiatement tombé amoureux, qui la suit dans ses réseaux selon le programme et aime ses publications.

Selon Gossip No Like, Evelyn est la mère d’un garçon de quatre ans, elle est plus petite qu’Alaia Costa López, la fille d’Adamari López et Toni Costa.

Pour le moment ce ne sont que des rumeurs, ils n’ont pas été vus ensemble, la seule chose que l’on sait c’est qu’ils ont quelques échanges sur les réseaux sociaux.

Quant à la belle Adamari Lopez, elle pourrait aussi vivre l’amour avec un acteur célèbre, on parle de Cristian de la Fuente, avec qui elle a été vue de plus près lors de l’émission Así se Baila où tous deux sont juges.

Pour les fans de la belle actrice née à Humacao, Porto Rico la revoir amoureuse serait quelque chose des plus excitants, car elle le mérite certainement et plus que tout.