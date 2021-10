Adamari López soumet son visage au changement, comme Ricky Martin ? | Instagram

Rien à cacher, la belle Adamari López a décidé de changer de visage et a voulu que les caméras en soient témoins ; donc il n’y a rien à cacher, comme cela a été montré avant et après la procédure, ressemblait-il à Ricky Martín?

Ricky Martín a provoqué une énorme polémique il y a quelques semaines après être apparu avec un visage très différent, un changement que les réseaux sociaux ont attribué à un passage en salle d’opération ou à des traitements très invasifs ; malgré cela, Adamari López Il n’a pas peur des traitements esthétiques et il l’a clairement fait savoir sur ses réseaux sociaux.

La présentatrice de Hoy Día a décidé que les caméras et ses followers seraient témoins de ce qu’elle allait faire à son visage, ceci à 50 ans, car Adamari López a décidé d’appliquer du botox pour les rides.

La présentateur de télévision Il a partagé le conseil avec ses abonnés, mais il a surtout souligné qu’ils sont bien informés de la procédure et qu’ils sont sûrs d’être entre de bonnes mains.

L’ex de Toni Costa a présenté le Dr Márquez comme le spécialiste qui effectuerait la procédure sur son visage, qu’elle a montré devant les caméras avant et après l’application.

Adamari López soumet son visage au changement, comme Ricky Martin ? Photo : Capturer.

Le Dr Márquez a expliqué qu’il ne s’agissait pas de la première application de botox sur le visage d’Adamari López, mais plutôt d’une retouche. Les deux ont commenté et partagé les photographies de l’actrice où le changement est devenu évident.

Entre deux blagues, la célèbre femme a demandé au médecin de ne pas retirer son expression, car on dit beaucoup que l’excès d’application de botox laisse le visage de ceux qui le reçoivent « immobiles », un cas qui n’est apparemment pas celui de la belle Ada.

Il a été annoncé qu’un « 11 » s’était formé entre les sourcils d’Adamari López, qui n’est plus visible ; de plus, ses sourcils étaient légèrement levés et il y avait un peu de « patte d’oie » sur les côtés de ses yeux.

Le spécialiste a avoué que le juge d’Así se baila avait assez bien pris soin de sa peau et que l’ex de Luis Fonsi a profité de certains de ses secrets, comme ne jamais se coucher le visage maquillé.

López a souligné qu’elle voulait s’offrir cette « ma chérie » et qu’elle transmettait le pourboire à ses abonnés au cas où ils le souhaiteraient. De toute évidence, le résultat de la star de Telemundo était plus que flatteur et très loin du résultat de la star portoricaine Ricky Martín.

Les transformations du visage des personnes célèbres sont un sujet qui suscite une grande controverse dans le monde du divertissement, car si certains décident de ne jamais « toucher » leur visage, d’autres résistent à laisser l’âge les traverser.

Les visages beaux et célèbres ont été radicalement transformés par les salles d’opération et les traitements invasifs, de sorte que certaines personnes célèbres et non-célèbres craignent les traitements cosmétiques. Heureusement, ceux-ci évoluent avec le temps et sont de moins en moins invasifs.

L’important lorsqu’on décide de se soumettre à un traitement de ce type est de bien se renseigner, de se rendre dans des lieux certifiés et chez des spécialistes et de le faire uniquement si vous êtes sûr de vouloir faire le changement.