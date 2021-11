Adamari porte une robe verte avec laquelle elle montre ses belles jambes

Adamai López avec une robe verte montre ses jambes galbées | Instagram

Récemment, à travers ses histoires, la coquette animatrice de l’émission Un Nuevo Día et aussi juge d’Así se Baila Adamari López, est apparu sur une photo à côté de plusieurs amis, curieusement tous portaient le même design de robe.

Dans l’image, l’actrice et animatrice Adamari López apparaît à côté de trois belles femmes comme elle, chacune portant un vêtement vert avec lesquels ils mettent en valeur leurs charmes et montrent une partie de leur jambes galbées.

Celui-ci a une ouverture assez profonde dans une jambe, le design est extrêmement séduisant et d’une belle couleur vert foncé, car en dessous ils montrent beaucoup en haut on les voit plus couverts.

C’est via Instagram dans ses stories où il apparaît Adamari López Portant ce vêtement séduisant, il a également des manches longues et le tissu semble être du velours, juste à la hauteur des hanches, il a un drapé qui met en valeur sa taille ainsi que ses hanches.

Chacune des belles femmes porte des chaussures différentes, dans le cas du conducteur porte une paire de baskets dorées, elles semblent un peu basses en raison de la voûte plantaire de son pied, quant au col de la robe qu’elle a oublié de mentionner qu’il est haut sans devenir une tortue.

Apparemment, dans leurs histoires, López profitait d’une soirée entre filles avec ses amis, sur une autre photo sur laquelle elles apparaissent ensemble, elles sont sur le point de savourer un délicieux dîner.

Sans aucun doute, c’est une excellente idée pour sortir avec ses amis, pour qu’elles ressemblent toutes à des sœurs jumelles avec les mêmes tenues, des chaussures et des accessoires variés, rien d’autre.

Bien qu’il n’ait pas partagé plus de détails sur ce dîner frappant, selon d’autres publications qui ont été faites, il semble que l’un d’eux ait eu un anniversaire et tous fêtaient un an de vie de plus.

Cette belle animatrice, actrice et mannequin est devenue assez populaire sur les réseaux sociaux, actuellement sur Instagram elle compte 6,4 millions de followers, sa dernière publication date d’il y a un jour et avec elle elle en compte déjà 1 136 au total.

En ce moment, Adamari López se prépare sûrement pour un nouveau gala à Así se Baila, auquel Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont participé, ainsi que d’autres célébrités importantes du divertissement et de la musique.