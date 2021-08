Adame et Langostita à “Boxing Night” à Hermosillo, Mexique

Deux résidents d’Hermosillo s’affronteront lors de la «Boxing Night» qui sera présentée par les promoteurs Zanfer et 2M Promotions le samedi 28, au Parque La Ruina, dans des actions qui seront diffusées par Azteca 7, la Maison de la boxe.

L’espoir invaincu Yahir Adame (4-0-0, 1 KO) risque son match invaincu contre le KO chevronné José “Langostita” López (6-4-3, 6 KO) dans un affrontement très compétitif en 6 rounds super poids plume. .

La boxe, la vitesse et le chemin du ring d’Adame seront mis à l’épreuve par l’agressivité, la puissance de frappe et le dynamisme de « Langostita », dans un affrontement sans favori clair.

Yahir affrontera son rival le plus compliqué en ce moment, car López vient d’éliminer un rival de 10 combats et six victoires, comme Adrián Ruiz, et dans sa carrière, il a mesuré des combattants de très bon niveau tels que Saúl Robles, Javier Rendón (en deux fois) et Christian Olivo, donc l’avantage en expérience, blanchissage et frappe est détenu par le “Langostita”, tandis que Yahir Adame a en sa faveur son invincibilité, la vitesse et la possibilité d’arrêter l’offensive rivale avec des mouvements de taille et la tête.

Le combat entre Adame et López fait partie de la soirée de boxe multistellaire que Zanfer et 2M Promotions présenteront le samedi 28 au Parque La Ruina, et qui inclut dans leurs duels stellaires, Pedro “Roca” Campa de Guayaquil et Bryan “Latino” d’Hermosillo Acosta.

Dans la partie sauvegarde, la fonction comprend des combattants qui sont considérés parmi les principaux espoirs de la boxe mexicaine, tels que Sergio Chirino Sánchez, Jorge « Pilón » Lara, Daniel « Cejitas » Valladares et l’ancien champion du monde, Monserrat « Raya » Alarcón.

La soirée de boxe aura une capacité restreinte et les protocoles des autorités du secteur de la santé d’Hermosillo et de la Commission de boxe de Sonora seront suivis.