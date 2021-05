Adán Jodorowsky passe de la musique au cinéma; prépare le scénario d’horreur – El Sol de México

Adán Jodorowsky a travaillé sur sa musique pendant sa quarantaine, mais il a également pris le temps de se concentrer sur un scénario de film qui a commencé il y a deux ans, et a finalement eu la chance de continuer.

Sans révéler trop de détails, il a annoncé qu’il s’agissait d’un scénario d’horreur, un genre avec lequel il avait précédemment travaillé. “J’ai fait un film à huit ans appelé Santa Blood, un film gore, pas sur les monstres mais sur les meurtres, il y a sûrement une influence de cette expérience”, dit-il à propos du film réalisé par son père, Alejandro Jodorowsky en 1990.

«Après avoir joué dans ce film, j’ai également réalisé un court métrage intitulé El Thief of Voices, dans lequel Asia Argento et mon frère (Cristóbal Jodorowsky) jouent. J’avais déjà travaillé avec le genre, maintenant je me sens plus prêt à écrire », a-t-il commenté Le soleil du Mexique via Zoom.

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait qu’aujourd’hui le public a perdu sa peur de regarder des bandes d’horreur, il a répondu que «il est toujours facile de faire peur à quelqu’un, il suffit de bien le faire, il faut bien préparer les soldats qui attendent derrière la porte. ”

En plus de ce projet, le chanteur célèbre également la sortie de son dernier album, ironiquement intitulé (comme tout dans son style) My Greatest Hits, qui comprend une série de reprises de chansons françaises, qu’il a interprétées en collaboration avec le groupe The French Kiss.

Adán a expliqué que cet album était une sorte de repos pour lui, car pour le répertoire, il n’avait qu’à adapter les chansons, ce qui demandait moins d’effort que le reste de ses matériaux qui sont constitués de ses propres chansons.

Pour la couverture, dans laquelle il apparaît dans une tenue des années 80 sur fond bleu, il s’est inspiré d’une photographie de Bruce Springstein, où El Jefe pose de la même manière. Avec cela, il honore les albums de cette époque, et continue avec sa tendance à mélanger le côté musical avec le jeu d’acteur.

«À un moment donné, j’ai joué différents personnages, et quand je me suis consacré à la musique, j’ai dit ‘eh bien, ce ne sera plus la même chose, mais je peux m’habiller.’ J’ai toujours aimé les personnages, comme Marilyn Manson, Alice Cooper ou David Bowie. Tous ces gens qui ont joué des rôles et qui viennent du théâtre ou du cinéma, je ne peux pas m’en empêcher à chaque fois que je dois jouer dans mes vidéos », a-t-il conclu.