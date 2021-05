Adani ajoute des actifs de Rs 26k-cr au business vert

Le portefeuille renouvelable d’AGEL à la fin de l’exercice 21 s’élevait à 14 840 MW, dont 3 520 MW sont opérationnels et le reste en construction.

Dans l’une des plus grandes acquisitions dans le domaine des énergies renouvelables dans le pays, Adani Green Energy (AGEL) a acquis mercredi une participation de 100% dans SB Energy India pour une valeur d’entreprise de 3,5 milliards de dollars (environ 26000 crore de roupies).

SB Energy est une coentreprise 80:20 entre le groupe japonais SoftBank et l’Inde Bharti Enterprises, et héberge 4 954 mégawatts (MW) de projets d’énergie renouvelable à travers le pays.

La transaction, sous réserve des approbations et conditions habituelles, devrait être finalisée d’ici août et aidera AGEL à atteindre une capacité renouvelable totale de 24 300 MW.

Il s’agit de la cinquième transaction successive dans l’espace solaire par Adani Green. Au cours de l’exercice 21, la société avait acquis les actifs de Essel Group (205 MW), Sterling and Wilson (75 MW), SkyPower Global (50 MW) et Hindustan Powerprojects (20 MW).

«Cette acquisition est une autre étape vers la vision que nous avons énoncée en janvier 2020, dans laquelle nous avons présenté nos plans pour devenir le plus grand acteur solaire du monde d’ici 2025 et par la suite la plus grande entreprise d’énergie renouvelable au monde d’ici 2030», a déclaré Gautam Adani, président du groupe Adani. .

Le portefeuille renouvelable d’AGEL à la fin de l’exercice 21 s’élevait à 14 840 MW, dont 3 520 MW sont opérationnels et le reste en construction.

Sur le portefeuille total de SB India, seuls 1 400 MW sont opérationnels et le solde en construction. Les projets opérationnels et à venir de la société sont situés au Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka et Madhya Pradesh. Tous les projets ont des accords d’achat d’électricité de 25 ans avec des contreparties souveraines telles que Solar Energy Corporation of India, NTPC et NHPC.

«Alors que SoftBank Group poursuit sa transition vers une société holding d’investissement mondiale axée sur l’accélération du déploiement de l’intelligence artificielle, nous pensons que le moment est venu d’intégrer le groupe Adani pour aider à conduire la prochaine phase de croissance de SB Energy India», Masayoshi Son , a déclaré le président-directeur général de SoftBank Group Corp.

AGEL a enregistré un bénéfice de Rs 182 crore en FY21 sur une base consolidée contre une perte de Rs 68 crore en FY20, principalement en raison de l’augmentation des ventes d’électricité de la base croissante d’énergie renouvelable de la société. Le géant français de l’énergie Total a acquis une participation minoritaire de 20% dans AGEL auprès du groupe Adani pour environ 2 milliards de dollars. La transaction fait suite à un investissement de 510 millions de dollars par Total en avril 2020 pour l’acquisition de 50% du capital des projets solaires opérationnels d’AGEL dans le pays.

Commentant la transaction de mercredi, Sunil Bharti Mittal, président de Bharti Enterprises, a déclaré: «Je suis ravi que SB Energy ait trouvé un bon foyer pour poursuivre son voyage pionnier de construction d’une entreprise d’énergie renouvelable de premier plan en Inde.»

