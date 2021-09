Adani Enterprises nomme Sanjay Pugalia PDG et rédacteur en chef

Pugalia, qui était récemment président et directeur éditorial de Quint Digital Media Ltd, possède une vaste expérience dans le numérique, la télévision et la presse écrite.

Adani Enterprises a nommé le journaliste chevronné Sanjay Pugalia en tant que PDG et rédacteur en chef pour diriger les initiatives médiatiques du Groupe. Dans son nouveau rôle, Pugalia rendra compte à Pranav Adani et travaillera en étroite collaboration avec Sudipta Bhattacharya et apportera son soutien à l’équipe de communication d’entreprise, selon le document provenant de FE BrandWagon Online. « Nous sommes impatients de tirer parti de la vaste expertise de Sanjay dans les médias, les communications et l’image de marque à travers la gamme diversifiée d’entreprises du groupe Adani et dans nos initiatives de construction nationale. Nous souhaitons la bienvenue à Sanjay Pugalia et à sa famille à l’Adani Parivaar et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions », indique le document.

Pugalia, qui était récemment président et directeur éditorial de Quint Digital Media Ltd, possède une vaste expérience dans les médias numériques, télévisés et imprimés. La société a informé la Bourse de Bombay que le journaliste chevronné a démissionné de son poste de président et directeur éditorial et qu’il « souhaite le meilleur à l’équipe du Quint et continuera d’être ami, guide et mentor de l’équipe ».

Pugalia a fait partie de plusieurs entreprises pionnières en Inde. Il a lancé et dirigé CNBC-Awaaz pendant 12 ans. Auparavant, en tant que directeur de l’information, il a créé Star News en hindi, dirigé Zee News et fait partie de l’équipe fondatrice d’AajTak. Il a également travaillé avec la JV indienne du réseau australien Nine en 2000-01 en tant que président et chef de la planification stratégique et des activités cinématographiques. En tant que journaliste de presse écrite, il a travaillé avec Business Standard et Navbharat Times. Il a également contribué régulièrement à la BBC Hindi Radio dans les années 1990.

