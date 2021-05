Adani Gas et les hôpitaux Apollo pourraient bientôt devenir des actions à grande capitalisation; HPCL pourrait tourner à mi-capitalisation

Le choix d’Edelweiss, Adani Gas, maintenant connu sous le nom d’Adani Total Gas, a bondi de 269% jusqu’à présent cette année. (Image: REUTERS)

Adani Gas pourrait bientôt être reclassé comme une action à grande capitalisation dans la revue semestrielle de l’Association of Mutual Funds in India (AMFI). La société de courtage et de recherche Edelweiss estime que l’examen semestriel d’AMFI verra également les hôpitaux Apollo, Cholamandalam Invest et NMDC passer à des grandes capitalisations à partir de leur statut actuel de moyenne capitalisation. L’AMFI examine semestriellement la capitalisation boursière de toutes les sociétés cotées et les reclasse en conséquence. AMFI a prévu d’annoncer les changements dans la première semaine de juillet. Les maisons de fonds devraient réorganiser leurs portefeuilles en fonction des nouvelles classifications.

Le choix d’Edelweiss, Adani Gas, maintenant connu sous le nom d’Adani Total Gas, a bondi de 269% jusqu’à présent cette année. La capitalisation boursière actuelle est de Rs 1,46 crore lakh. Apollo Hospitals Enterprises est en hausse de 31% jusqu’à présent cette année et a une capitalisation boursière de plus de Rs 45 000 crore. Cholamandalam Investment, une autre action prévue, a bondi de 29% jusqu’à présent cette année et a une capitalisation boursière de Rs 43 000 crore. NMDC, Honeywell Automation et Bank of Baroda sont d’autres actions qui, selon les analystes d’Edelweiss, entreront dans la classification des grandes capitalisations. Cependant, la société de courtage est prudente sur ces deux derniers.

Parmi les stocks qui feront place aux scrips susmentionnés figurent Abbott India, Hindustan Aeronautics, Alkem Laboratories, Hindustan Petroleum, PI Industries et Petronet LNG. Toutes les actions qui devraient être déplacées vers l’espace midcap ont une capitalisation boursière inférieure à Rs 40 000 crore à ce jour.

En outre, la société de courtage s’attend à ce que Tata Elexi, Kajaria Ceramics, APL Apollo Tubes, Apollo Tyres, Bank of Maharashtra, Indian Bank, Affle India, Linde India et Alkyl Amines passent de la classification des petites capitalisations à la catégorie des moyennes capitalisations. Les débutants tels que l’IRFC, les développeurs Macrotech et les peintures Indigo devraient également être classés comme des midcaps. Certains des grands noms qui devraient être déplacés vers la catégorie des petites capitalisations comprennent Granules India, AstraZeneca Pharma, Motilal Oswal Financial Services, Central Bank of India, IIFL Wealth Management et Procter & Gamble Health.

Les maisons de fonds communs de placement ont un mois pour aligner leurs portefeuilles selon la nouvelle classification annoncée par AMFI. La dernière circulaire SEBI sur les fonds multicap exige que ces fonds détiennent au moins 25% des midcaps, des largecaps et des smallcaps, dans leur portefeuille.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.