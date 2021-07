Adani, GMR parmi 7 en lice pour le plan de rénovation de la gare de Lucknow

La station sera réaménagée sur un modèle de conception-construction-exploitation-financement-transfert (DBFOT) en deux phases pour un coût total de Rs 556,8 crore.

Sept entreprises, dont Adani Railways Transport, GMR Enterprises, ISQ Asia Infrastructure Investments et Kalpataru Power Transmission ont émergé comme soumissionnaires potentiels pour le réaménagement de la gare de Charbagh à Lucknow.

GR Infaprojects, Megha Engineering & Infra et Welspun Enterprise sont les autres soumissionnaires qui ont participé à l’appel d’offres lancé par la Rail Land Development Authority (RLDA) le 15 mars 2021. La date limite de soumission des candidatures était le 24 juin 2021. Après les soumissionnaires sont présélectionnés, la RLDA lancera un appel d’offres (demande de proposition) pour les soumissionnaires sélectionnés.

Le réaménagement de la gare de Lucknow Charbagh fait partie du projet de réaménagement de la gare d’Indian Railways, qui comprendra le développement et le réaménagement complets des gares de Lucknow (NR) et de Lucknow Junction (NER), ainsi que la parcelle de terrain commerciale de 12.23 -acre.

Le réaménagement comprend deux volets : le réaménagement de la gare et l’aménagement du terrain ferroviaire environnant pour le développement commercial et résidentiel préapprouvé. Alors que le coût du réaménagement de la phase 1 est estimé à 442,5 crores de Rs sur trois ans, la phase 2 devrait entraîner un coût de 114,3 crores de Rs sur deux ans.

« Lucknow est l’une des villes du nord de l’Inde à la croissance la plus rapide. La ville abrite plusieurs unités de fabrication et de transformation et possède un solide réseau d’institutions administratives, bancaires et financières. Le réaménagement de la gare de Lucknow augmentera le potentiel touristique et créera des emplois. Cela stimulera également l’immobilier dans les environs et aura un impact socio-économique formidable sur la région », a déclaré Ved Parkash Dudeja, vice-président de RLDA.

Une fois sélectionné, le concessionnaire sera mandaté pour entreprendre la modernisation et le réaménagement de la gare de Lucknow, y compris les deux composants, suivis de son exploitation et de sa maintenance. Le développeur sélectionné sera également responsable de l’organisation et du paiement de tous les services publics et du paiement des taxes, frais d’examen, frais d’infrastructure et autres taxes et impôts à l’organisme local conformément aux normes en vigueur.

« L’objectif du réaménagement est d’équiper la gare d’équipements de pointe tels que la séparation des arrivées et des départs, un hall aérien, des ponts piétonniers, des ascenseurs et des escaliers mécaniques, des installations propices pour les passagers à mobilité réduite, et d’assurer une expérience de voyage sans tracas », a déclaré un communiqué officiel, ajoutant que la conception intégrerait le concept de bâtiment écologique et adhérerait à l’approche de minimisation des coûts du cycle de vie, qui sera la marque de la gare nouvellement réaménagée.

RLDA travaille actuellement sur 60 stations de manière progressive, tandis que sa filiale IRSDC a repris 63 stations supplémentaires. Dans la première phase, RLDA a donné la priorité à des stations importantes comme New Delhi, Tirupati, Dehradun, Nellore, Cuttack et Puducherry pour le réaménagement. Les gares à travers l’Inde seront réaménagées sur un modèle PPP dans le cadre des projets de ville intelligente lancés par le gouvernement indien.

