Adani, GMR parmi 9 en lice pour le relooking de CSMT

Neuf sociétés, dont Godrej Properties, Anchorage Infrastructure Investments Holdings, Oberoi Realty et Adani Railways Transport, ont émergé comme soumissionnaires potentiels pour le réaménagement de la gare Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus.

Kalpataru Power Transmission, GMR Enterprises, ISQ Asia Infrastructure Investments Pte, Moribus Holdings Pte et BIF IV Infrastructure Holding DIFC sont les autres soumissionnaires présélectionnés par l’Indian Railway Stations Development Corporation après l’évaluation de la demande de candidatures de qualification soumise par les soumissionnaires.

Le coût de réaménagement de la station CSMT, y compris le coût du financement et des imprévus, est de Rs 1,642 crore et le projet sera entrepris sur la base de la conception-construction-financement-exploitation et transfert.

« Neuf entreprises ont qualifié l’étape de la demande de devis pour le réaménagement de la gare CSMT, qui est l’un de nos projets les plus ambitieux et nous, à l’IRSDC, nous nous engageons à transformer la gare CSMT en une plaque tournante de transport à la pointe de la technologie », SK Lohia, gérant directeur et chef de la direction de l’IRSDC, a déclaré mardi.

En tant qu’agence nodale et principale agence de développement de projets de réaménagement des gares, l’IRSDC avait invité le RFQ en août 2020 après avoir reçu « en principe » l’approbation du comité d’évaluation du partenariat public-privé pour réaménager la gare CSMT. Le PPPAC comprend des représentants du ministère des Finances, du ministère de la Loi, de Niti Aayog, du ministère des Chemins de fer. Les demandes d’appel d’offres, qui ont été ouvertes le 15 janvier 2021, ont reçu une réponse positive de 10 développeurs et ont été évaluées par l’IRSDC qui a sélectionné 9 demandes comme « qualifiées » pour la prochaine étape.

L’évaluation a été effectuée conformément aux critères de capacité financière, qui comprennent une valeur nette minimale de Rs 821 crore à la clôture de l’exercice précédent, ou un ACI minimum de Rs 821 crore à la clôture de l’exercice précédent applicable à un Fonds d’investissement alternatif ou fonds d’investissement étranger. La capacité de construction et d’expérience O&M devra être atteinte après l’attribution du projet mais avant la date fixée.

L’IRSDC procédera maintenant à l’appel d’offres auprès des neuf soumissionnaires présélectionnés, le soumissionnaire sélectionné à l’étape de la DP prenant en charge le réaménagement du CSMT. Pour fournir de meilleurs services et équipements aux passagers, les gares ferroviaires seront sous licence avec le concessionnaire pendant 60 ans et auront des revenus supplémentaires provenant des redevances d’utilisation prédéterminées – comme notifié par le ministère des chemins de fer – des utilisateurs des gares comme dans la pratique dans les aéroports .

Les droits de bail à long terme pour l’immobilier permettent jusqu’à 99 ans pour le format résidentiel ou à usage mixte et 60 ans pour les formats non résidentiels et jusqu’à 2,54 lakh m² de zone bâtie sont autorisés pour le développement commercial. Le consultant technique du projet est AECOM et le consultant financier et transactionnel est Knight Frank.

