Adani Green atteint un profit de Rs 182 crore en FY21

Adani Green Energy (AGEL), la branche énergie renouvelable du groupe Adani, a enregistré un bénéfice de Rs 182 crore en FY21 sur une base consolidée, contre une perte de Rs 68 crore enregistrée par la firme en FY20.

Les bénéfices ont augmenté principalement en raison de l’augmentation des ventes d’électricité de la base croissante d’énergie renouvelable de l’entreprise. Les revenus de la société ont augmenté de 33,9% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à Rs 3 520 crore. Elle a vendu 5 482 millions d’unités d’électricité au cours de l’exercice, en hausse de 25% par an, après avoir ajouté une capacité opérationnelle de 925 mégawatts (MW) au cours de l’exercice.

Le portefeuille renouvelable d’AGEL à la fin de l’exercice s’élevait à 14 840 MW, dont 3 520 MW sont opérationnels et le reste en construction. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), hors fluctuations de change, autres revenus et éléments extraordinaires, a augmenté de 41% en glissement annuel à Rs 2 632 crore en FY21. Au cours de l’exercice, AGEL a été déclarée le plus bas soumissionnaire pour 13 550 MW de nouveaux projets d’énergie renouvelable.

Le tarif moyen de l’électricité vendue par les usines du portefeuille AGEL en FY21 était de Rs 3,27 / unité. Bien qu’il soit supérieur aux taux record de Rs 2 / unité découverts lors des récentes enchères solaires, le tarif est inférieur au coût d’achat moyen de Rs 3,85 / unité à travers le pays. «Malgré tous les défis résultant de la pandémie, nous avons été résolus dans notre exécution et restons confiants de devenir le plus grand acteur des énergies renouvelables au monde avant la fin de la décennie», a déclaré Gautam Adani, président d’AGEL.

Le géant français de l’énergie Total a acquis une participation minoritaire de 20% dans AGEL auprès du groupe Adani. L’opération, évaluée à environ 2 milliards de dollars, offrira à Total un siège au conseil d’administration d’AGEL. La transaction fait suite à un investissement de 510 millions de dollars par Total en avril 2020 pour l’acquisition de 50% du capital des projets solaires opérationnels d’AGEL dans le pays.

