Adani Green Energy conclut le plus grand accord de fusion-acquisition dans le domaine des énergies renouvelables en Inde

Adani Green Energy Ltd (AGEL) a finalisé l’acquisition de SB Energy Holdings Ltd (SB Energy India) dans le cadre d’un accord au comptant pour lequel des accords définitifs ont été signés le 18 mai 2021.

Avec cet accord, SB Energy India est désormais une filiale à 100 % d’AGEL. Auparavant, il s’agissait d’une coentreprise à 80:20 entre SoftBank Group Corp, basée au Japon, et Bharti Group.

La transaction lie SB Energy India à une valorisation d’entreprise de 3,5 milliards de dollars (26 000 crores de roupies) et marque la plus importante acquisition dans le secteur des énergies renouvelables en Inde.

Pas plus tard que la semaine dernière, le président du groupe Adani, Gautam Adani, avait annoncé que le groupe investirait plus de 20 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années dans la production d’énergie renouvelable.

« Cette transaction nous rapproche de devenir le leader mondial des énergies renouvelables », a déclaré Vneet S. Jaain, directeur général et PDG d’AGEL.

« L’ajout de ces actifs de grande qualité à grande échelle de SB Energy India démontre l’intention d’Adani Green Energy d’accélérer les efforts de l’Inde pour passer à un avenir neutre en carbone. Nos fondations d’énergie renouvelable permettront à un écosystème entier de nouvelles industries qui devraient catalyser la création d’emplois dans de multiples secteurs.

SB Energy India possède 5 GW d’actifs renouvelables dans quatre États indiens via ses SPV. Le portefeuille détient 1 700 MW d’actifs renouvelables opérationnels, 2 554 MW d’actifs en construction et 700 MW d’actifs proches de la construction. La capacité solaire représente 84 % du portefeuille (4 180 MW), la capacité hybride éolien-solaire 9 % (450 MW) et la capacité éolienne 7 % (324 MW).

Réparti sur 15 projets d’une taille moyenne de projet de 330 MW, il s’agit de l’un des portefeuilles d’énergies renouvelables de la plus haute qualité de l’Inde, de nombreux actifs étant des projets basés sur des parcs solaires et construits en utilisant la meilleure gouvernance, le développement de projets, la construction et l’exploitation. et les normes d’entretien.

L’acquisition à valeur ajoutée porte le portefeuille opérationnel d’AGEL à 5,4 GW et son portefeuille global à 19,8 GW, ce qui implique une croissance 4x bloquée. La composition des contreparties d’AGEL pour son portefeuille global de 19,8 GW est encore renforcée avec 87 % de contreparties notées souveraines.