Adani Green Energy lève 750 millions de dollars pour financer des projets en construction

Adani Green Energy (AGEL) a levé 750 millions de dollars via sa première émission senior ListCo sous le format 144A/Reg S. Le format permet aux émetteurs d’élargir leur base d’investisseurs et d’accéder à de grands investisseurs institutionnels américains hautement capitalisés sur le marché du placement privé.

Le producteur d’énergie renouvelable a déclaré que les fonds seront utilisés pour financer la part des capitaux propres des investissements pour les projets sous-jacents d’énergie renouvelable en construction. “Dans le cadre de la structure, AGEL peut tirer jusqu’à 1 700 millions de dollars ou 1,7 milliard de dollars (y compris l’émission actuelle) au cours du temps, sous réserve des clauses restrictives de la structure”, a déclaré la société.

Plus tôt cette année, le producteur d’électricité avait conclu la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 1,35 milliard de dollars pour le financement par emprunt de ses projets en phase de construction.

“Avec cette émission ListCo de 750 millions de dollars, Adani Green a achevé la phase finale de son plan de gestion du capital et dispose désormais d’un programme entièrement financé pour la dette et les capitaux propres pour son objectif déclaré de 25 GW d’ici 2025”, a déclaré la société.

Les chefs de file conjoints (JLM) de l’émission étaient Axis Bank, Barclays, BNP Paribas, DBS Bank, Emirates NBD Capital, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG, Mizuho Securities, SMBC Nikko et Standard Chartered Bank.

Les notes ont été notées Ba3 (stable) par Moody’s et ont été sursouscrites 4,7 fois.

Adani Green a environ 19,8 GW de projets, à divers stades d’exploitation, en construction, attribués et en cours d’acquisition destinés à des contreparties de qualité, selon la société.

