Adani Green Energy signe un accord avec SECI pour fournir 4 667 MW d’énergie renouvelable

Selon un communiqué de l’entreprise, il s’agit du plus grand contrat d’achat d’électricité verte (PPA) au monde.

Adani Green Energy (AGEL) a signé un pacte avec la Solar Energy Corporation of India (SECI) gérée par l’État pour fournir 4667 MW d’énergie verte.

Selon un communiqué de l’entreprise, il s’agit du plus grand contrat d’achat d’électricité verte (PPA) au monde.

« Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre parcours pour permettre au double objectif de l’Inde d’accélérer l’empreinte énergétique renouvelable de l’Inde et de promouvoir la fabrication nationale dans le cadre du programme Aatmanirbhar Bharat », a déclaré Gautam Adani, président du groupe Adani.

À la suite des débats de la COP 26, il est de plus en plus évident que le monde doit effectuer une transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone plus rapidement que prévu, a-t-il noté.

« C’est pourquoi le groupe Adani a engagé 50 à 70 milliards de dollars d’investissements dans le domaine des énergies renouvelables. Cet accord nous maintient sur la bonne voie pour tenir notre engagement de devenir le plus grand acteur mondial des énergies renouvelables d’ici 2030 », a ajouté Adani.

L’accord AGEL-SECI pour fournir 4 667 MW fait partie d’un appel d’offres solaire lié à la fabrication de 8 000 MW attribué à AGEL par SECI en juin 2020, qui a établi un record pour être le plus grand appel d’offres de développement solaire au monde jamais attribué.

Jusqu’à présent, AGEL a signé des PPA avec SECI pour une capacité de production totale de près de 6 000 MW sur les 8 000 MW attribués en 2020. AGEL prévoit de clôturer le solde de 2 000 MW PPA dans les deux à trois prochains mois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.