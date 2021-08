Adani Green passe à 190 crore de roupies au premier trimestre de l’exercice 22

in

Les bénéfices ont bondi principalement en raison de la hausse des ventes d’électricité provenant de la base croissante d’énergies renouvelables de la société.

Adani Green Energy (AGEL), la branche énergie renouvelable du groupe Adani, a affiché un bénéfice de Rs 190 crore au premier trimestre de l’exercice 22 sur une base consolidée, contre une perte de Rs 4 crore enregistrée par la société au trimestre correspondant de l’exercice 21.

Les revenus de l’entreprise ont augmenté de 22,9% en glissement annuel (en glissement annuel) pour atteindre 1 079 crores de roupies, le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise.

Elle a vendu 2 054 millions d’unités d’électricité au cours du trimestre, en hausse de 48 % par an, après avoir ajouté une capacité de 1 075 mégawatts (MW) au cours des douze derniers mois.

Le portefeuille opérationnel actuel de la société s’élève à 3 520 MW.

Dans l’une des plus importantes acquisitions dans le domaine des énergies renouvelables dans le pays, AGEL avait signé en mai des accords pour acquérir une participation de 100 % dans SB Energy India, une coentreprise entre Bharti Global et le groupe japonais SoftBank, pour une valorisation d’entreprise de 3,5 milliards de dollars. .

La société est en train de finaliser l’acquisition, après quoi 1 700 MW d’actifs opérationnels de SB Energy et 3 254 MW d’actifs en sous-exécution seront ajoutés à son portefeuille. Un autre actif éolien opérationnel de 150 MW est également en cours d’acquisition auprès d’Inox.

