Adani Group acquiert une participation minoritaire dans Cleartrip

Le groupe Adani a annoncé vendredi qu’il prenait une participation minoritaire dans Cleartrip, un agrégateur de voyages en ligne (OTA) détenu et exploité par le leader du commerce électronique Flipkart. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

L’investissement renforcera encore le partenariat stratégique entre le groupe Adani et le groupe Flipkart, car les deux parties s’efforcent de servir les consommateurs indiens avec une large gamme d’offres numériques. Dans le cadre de l’investissement, Cleartrip sera également le partenaire OTA du groupe Adani.

En collaborant avec le groupe Adani dans des domaines tels que les produits liés aux voyages, les programmes de fidélité et d’autres services à valeur ajoutée, Cleartrip vise à offrir aux consommateurs une expérience de voyage fluide et à accélérer davantage sa croissance.

Flipkart avait acquis une participation de 100% dans l’agrégateur de voyages Cleartrip il y a quelques mois à peine en avril. Depuis l’acquisition par Flipkart, Cleartrip affirme avoir vu ses réservations de vols augmenter de 10 fois.

De plus, les tendances observées par les aéroports d’Adani indiquent que le nombre de passagers dans les aéroports a augmenté, atteignant près des sommets d’avant Covid. Ce partenariat permettra en outre à Cleartrip de transcender les frontières numériques et de mettre en ligne des services de voyage de bout en bout.

« Nous avons une relation en plein développement avec Flipkart qui couvre de multiples dimensions, y compris les centres de données, les centres de distribution et maintenant les voyages en avion », a déclaré Gautam Adani, président du groupe Adani dans un communiqué.

«Ce sont ces partenariats stratégiques entre des entreprises locales qui finiront par créer des emplois locaux ainsi qu’un Atmanirbhar Bharat. La plate-forme Cleartrip deviendra un élément essentiel du parcours plus large de SuperApp dans lequel nous nous sommes lancés », a-t-il ajouté.

S’exprimant sur le développement, Kalyan Krishnamurthy, PDG du groupe Flipkart, a déclaré qu’à mesure que les voyages reprendront au cours des prochains mois, Cleartrip continuera de se concentrer sur la fourniture d’expériences de voyage faciles et flexibles à ses clients.

« Nous nous efforçons de renforcer notre relation avec le groupe Adani et explorerons les moyens d’élargir nos offres pour les consommateurs, en tirant parti de leur solide infrastructure de voyage dans le pays », a ajouté Krishnamurthy.

La transaction devrait être finalisée en novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

