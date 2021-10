Adani Group signe un accord BOT de 35 ans pour développer le port de Colombo

Le géant du commerce indien Adani Group a signé jeudi un accord conjoint avec le principal conglomérat commercial du Sri Lanka, John Keells Holdings PLC, et l’Autorité portuaire du Sri Lanka (SLPA) gérée par l’État pour développer le terminal à conteneurs ouest (WCT) du port de Colombo.

L’accord de plus de 700 millions de dollars, qui a été conclu à Colombo avec l’adhésion virtuelle des partenaires indiens, doit durer 35 ans, le groupe Adani détenant la majorité des actions de 51 pour cent, suivi de John Keels (34 pour cent) et de la SLPA (15 pour cent ).

« Ce sera l’un des terminaux les plus avancés et les plus productifs, non seulement du point de vue sri lankais mais même du point de vue de la norme mondiale », Karan Gautam Adani, PDG d’Adani Ports & SEZ Limited, a déclaré après avoir rejoint l’événement virtuellement.

« Il s’agit de l’un des plus grands projets d’IDE jamais réalisés dans le pays, avec un investissement de plus de 650 millions de dollars, ce qui représente un grand coup de pouce pour le port et l’économie sri lankaise », a déclaré Krishan Balendra, président de John Keells Holdings PLC.

Suite à un accord tripartite de 2019 avec l’Inde et le Japon, le Groupe Adani devait développer l’East Container Terminal (ECT) conjointement avec le Japon. Mais en mars de cette année, le projet a été retiré en raison des pressions des syndicats et des oppositions politiques. Plus tard, le Sri Lanka a annoncé l’attribution du WCT à l’Inde.

La signature du projet WCT fait suite à l’appel du ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar au Sri Lanka de « conclure des accords en suspens pour accélérer les relations entre les deux pays ».

Jaishankar avait souligné la nécessité d’une conclusion pratique du nombre de projets en attente de mise en œuvre, indiquant que cela donnerait plus de confiance à New Delhi pour aller de l’avant dans le renforcement des relations.

Jaishankar a rencontré son homologue sri-lankais GL Peiris en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 22 septembre.