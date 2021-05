Adani Group va démarrer l’établissement de soins Covid à Ahmedabad

Le Groupe prend également en charge les besoins de remplissage en oxygène de manière continue à de nombreux endroits. Le groupe Adani travaille également en étroite collaboration avec Noida Authority pour mettre en place un centre de soins similaire Covid à Noida.

Le groupe Adani a annoncé vendredi qu’il ouvrirait un établissement de soins de soutien pour les patients positifs à Covid-19. Le conglomérat multinational basé à Ahmedabad a déclaré que l’école Adani Vidya Mandir située à Ahmedabad et gérée par la Fondation Adani serait convertie en centre de soins de soutien pour les patients atteints de coronavirus.

L’installation vise à alléger la charge sur le gouvernement de la ville et l’infrastructure de santé privée et prendra soin de ceux qui sont isolés de leurs familles. Cette installation d’isolement protégera également les autres membres de leur famille et contribuera à ralentir la propagation de Covid, a déclaré la société dans un communiqué.

«Le gouvernement et les établissements de santé mettent en commun leurs ressources pour contenir cette pandémie qui se propage rapidement. Nous devons les soutenir de toutes les manières possibles. Nous prévoyons tirer parti de l’expérience d’exécution de notre Groupe pour mettre rapidement en place l’infrastructure de l’Adani Vidya Mandir », a déclaré la société.

La Fondation Adani fournira des lits pour les patients, des aliments nutritifs et des soins médicaux. Le groupe Adani a déjà utilisé ses relations commerciales mondiales et son expertise logistique pour l’approvisionnement et l’importation de produits essentiels essentiels tels que plus de 40 conteneurs cryogéniques ISO pour l’approvisionnement en oxygène, 20 usines d’oxygène chacune capable de supporter plus de 100 lits d’oxygène hospitaliers, 120 concentrateurs d’oxygène et 5000 bouteilles d’oxygène. de Singapour, d’Arabie saoudite, de Thaïlande et de Dubaï.

Le Groupe prend également en charge les besoins de remplissage en oxygène de manière continue à de nombreux endroits. Le groupe Adani travaille également en étroite collaboration avec Noida Authority pour mettre en place un centre de soins similaire Covid à Noida.

