Adani Ports & SEZ Rating: les chiffres d’achat étaient inférieurs aux attentes

Nos hypothèses tiennent compte de certains gains de parts de marché et de marges de 68 à 73% au cours de l’EF22E-25e. La direction se prépare à 80% de marges d’ici FY25e.

L’EBITDA du quatrième trimestre de l’exercice 21 est de 17% inférieur aux attentes compte tenu de la baisse des marges, mais devrait se redresser avec l’augmentation des volumes et la hausse des prix d’avril 2021 se reflétant dans l’exercice 22e. Nous pensons que 3 moteurs réévalueront le stock par rapport aux niveaux actuels: (i) la part de marché passe de 21% à 32% avec les acquisitions récentes d’ici FY25e; (ii) retour sur investissement de 20% avec transpiration des actifs; (iii) une nouvelle baisse des engagements des promoteurs. Notre PT révisé basé sur DCF de Rs 910 (v / s Rs 670) reflète une mise à niveau de 13% de PAT dans FY23e et un multiple implicite plus élevé.

L’acquisition de Gangavaram (GPL) ajoute 6% à l’Ebitda FY23e: Adani Ports déboursera 56 milliards de roupies pour 89,6% du capital de GPL – 9,2x FY21 EV / Ebitda contre 23,2x Adani Port. Le port est un actif net de trésorerie. Le port de Mundra a gagné des parts de marché grâce à JNPT entre l’efficacité du service, la distance moindre à l’arrière-pays et les contraintes de capacité de JNPT. La part de marché du fret conteneur de Mundra est passée à 49% en FY20 contre seulement 15% en FY07 dans les secteurs JNPT, Mundra et Pipavav. Nous supposons que la part de GPL passe à 42% d’ici FY25e contre 32% en FY20 dans le gâteau des ports de Gangavaram et Vishakapatnam. Les niveaux de service accrus du groupe Adani et sa capacité à offrir aux paquebots les avantages d’accoster dans ses différents ports devraient conduire à cela.

Krishnapatnam continue de se concentrer sur l’expansion de l’arrière-pays: KPCL représente 13% et 14% du chiffre d’affaires consolidé et Ebitda et annualisé 40 mnt sur une base de 227 mnt FY21 hors KPCL. Les marges ont augmenté à 71% au quatrième trimestre, contre 55% depuis FY20, lorsque les discussions sur la prise de contrôle étaient en cours. Le port de Chennai, Machillipatnam, Kakinada sont des ports clés autour de KPCL, avec des volumes combinés d’environ 70 millions de tonnes. Nos hypothèses tiennent compte de certains gains de parts de marché et de marges de 68 à 73% au cours de l’EF22E-25e. La direction se prépare à 80% de marges d’ici FY25e.

Prise en compte de certaines marges plus faibles en FY22E: La baisse des marges du T4FY21 a conduit à des marges FY21 décevantes de 170 points de base à 63,6%. Il est probable que le quatrième trimestre ait vu des coûts liés à l’acquisition et certaines dépenses résiduelles comptabilisées qui ont entraîné une baisse des marges. Par conséquent, nous avons réduit nos hypothèses de marge pour l’exercice 22e de seulement 40 pb à 64,9% et abaissé l’Ebitda de l’exercice 22e de 3%.

Le promoteur promet de descendre à 16% de sa participation contre 45% en novembre 2020: les promoteurs d’Adani ont fortement abandonné leurs promesses après la vente de 20% de leur participation dans Adani Green. L’engagement de la direction est de ramener cela à des niveaux négligeables. Notre PT basé sur DCF de Rs 910 implique 16,6x EV / Ebitda FY23e, qui est la moyenne de la bande de négociation de 10 ans. Mgmt était clair que si son projet de port au Myanmar relève de la sanction, il abandonnera la même chose.

Utilisation judicieuse de B / S jouant sur la croissance – PAT devrait augmenter de 2,4x en FY20-25E (13% CAGR FY20-22e): APSEZ est un bon mélange de diversification géographique et de cargaison. Nous pensons que le ROE devrait revenir à 20% d’ici FY25e (19% en FY20, 16-17% en FY21-22e) avec un TCAC en volume de 16%, des paiements plus élevés et une transpiration des ports acquis. La force opérationnelle des prix et le travail avec les paquebots pour accoster dans les ports d’Adani pourraient conduire à une surprise à la hausse des volumes. Un changement de volume de 10% correspond à un changement de 13% sur le BPA FY23e.

