Adani, Tata Power, ReNew en bénéficieront : les dépenses de Solar PLI seront augmentées à Rs 19 500 crore

Les nouvelles capacités sont considérées comme une source d’approvisionnement domestique pour une industrie qui dépend à 80 % des importations. Conformément aux récentes annonces de la COP26, le pays s’est fixé pour objectif d’installer 500 giga-watts (GW) de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, dont une grande partie proviendra de centrales solaires.

Pas moins de 15 entreprises, dont Coal India, Adani Infrastructure, Larsen and Toubro, ReNew Solar, Tata Power Solar, Waaree Energies, Vikram Solar, Megha Engineering & Infrastructures et FS India Solar Ventures, bénéficieront probablement d’incitations offertes dans le cadre de la production. régime d’incitation lié à la fabrication d’énergie solaire, car la portée du régime est appelée à s’élargir.

Lors d’une réunion interministérielle tenue récemment, le département de la promotion du commerce industriel (DPIIT) aurait entériné la recommandation du ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) d’augmenter l’allocation du régime à Rs 19 500 crore, de Rs 4 500 crore approuvé initialement.

Selon des sources, la réunion – présidée par le PDG de NITI Aayog, Amitabh Kant et à laquelle ont assisté le secrétaire du DPIIT, Anurag Jain, et le secrétaire du MNRE, Indu Shekhar Chaturvedi, a été convoquée pour décider combien de Rs 30 984 crores d’économies pourraient être réalisées grâce aux programmes PLI d’automobiles et de composants automobiles. utilisé. Le gouvernement avait réduit les dépenses pour le régime PLI du secteur automobile à 26 058 crores de Rs, contre 57 043 crores de Rs initialement réservés.

Le MNRE et le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) avaient tous deux recherché un financement supplémentaire pour les programmes PLI auprès de leurs ministères respectifs, en plus de leurs dépenses initiales.

Selon le procès-verbal de la réunion, examiné par FE, Kant a mentionné que « compte tenu du fait que ces propositions (solaires) sont déjà en cours et peuvent être mises en œuvre immédiatement, il existe une raison convaincante d’allouer un montant supplémentaire de Rs 19 500 crore au MNRE pour la mise en œuvre du PLI sur le module solaire à haut rendement ». La dépendance à l’égard des importations du secteur, le contexte des engagements de Glasgow et l’exigence d’une fabrication solaire nationale pour atteindre les objectifs d’hydrogène vert ont également été pris en compte lors de la recommandation d’une allocation de fonds supplémentaires.

Reliance New Energy Solar, Shirdi Sai Electricals, fabricant de transformateurs basé dans l’Andhra Pradesh, et Jindal India Solar Energy de BC Jindal Group ont été sélectionnés comme bénéficiaires du programme PLI pour la fabrication de panneaux solaires sur la base de l’allocation initiale de Rs 4 500 crore. Ces sociétés mettront en place de manière cumulative environ 12 000 mégawatts (MW) de capacités de fabrication dans le cadre du programme. Cependant, le MNRE a souligné qu’il avait reçu 18 offres PLI éligibles au total, et que l’engagement de fabrication peut aller jusqu’à 54 809 MW si l’allocation PLI monte à Rs 24 000 crore pour accueillir tous les soumissionnaires.

Les nouvelles capacités sont considérées comme une source d’approvisionnement domestique pour une industrie qui dépend à 80 % des importations. Conformément aux récentes annonces de la COP26, le pays s’est fixé pour objectif d’installer 500 giga-watts (GW) de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, dont une grande partie proviendra de centrales solaires.

La capacité d’énergie renouvelable actuellement installée dans le pays est de 103 GW, dont 48 GW sont solaires. 50 GW supplémentaires de projets d’énergies renouvelables sont en cours de mise en œuvre et 32 ​​GW sont à divers stades d’appel d’offres. Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25 % sur les importations d’énergie solaire en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, qui a été prolongé jusqu’en juillet 2021, à un taux de 15 %. À partir du début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules seront assujetties à un droit de douane de base de 40 % et 25 %, respectivement.

Le Cabinet avait autorisé le projet le 31 mars. L’Agence indienne de développement des énergies renouvelables, le 25 mai, avait invité les fabricants de modules solaires à soumettre des candidatures pour bénéficier du programme PLI, et les offres financières ont été ouvertes le 25 octobre. Les bénéficiaires du PLI solaire système ont été sélectionnés par voie d’appel d’offres et classés sur la base de la capacité de fabrication proposée par les entreprises et de l’étendue des produits élémentaires nécessaires à la fabrication de panneaux solaires qu’elles promettent de fabriquer dans le pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.