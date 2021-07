Adani Total Gas, SAIL, NMDC reclassées en grandes capitalisations par l’AMFI ; vérifier les dernières modifications

India Railways Finance Corporation, récemment cotée en bourse, Macrotech Developers, Sona BLW Precision Forgings et Indigo Paints ont été classées comme midcaps par l’AMFI. (Photo : REUTERS)

Adani Total Gas, SAIL et NMDC font partie des actions à grande capitalisation nouvellement couronnées de Dalal Street. L’Association of Mutual Funds in India (AMFI), dans son examen semestriel, a reclassé 7 actions de moyennes capitalisations en grandes capitalisations tout en reclassant sept autres de la poche des grandes capitalisations en moyennes capitalisations. Le reclassement de janvier à juin par l’AMFI est conforme aux attentes des sociétés de bourse. L’AMFI revoit semestriellement la capitalisation boursière de toutes les sociétés cotées et les reclasse en conséquence. Sur la base de la liste révisée publiée par l’AMFI, les sociétés de fonds réorganisent leurs portefeuilles pour correspondre aux nouvelles classifications.

Rejig de la catégorie Largecap

AMFI a ajouté Adani Total Gas, NMDC, Apollo Hospitals Enterprises, Cholamandalam Investment and Finance, Steel Authority of India, Bank of Baroda et Honeywell Automation India à la liste des grandes capitalisations. Le seuil de capitalisation boursière pour les actions à grande capitalisation a maintenant augmenté lors du dernier rejig à 37 746 crores de Rs, contre 28 897 crores de Rs lors de la reclassification précédente.

Faisant de la place aux nouveaux entrants, PI Industries, Hindustan Petroleum Corporation, IGL, Petronet, Alkem Labs, HAL et Abbott India ont été reclassés plus tôt en midcaps à partir de larges caps.

Évolution des actions midcap

India Railways Finance Corporation, récemment cotée en bourse, Macrotech Developers, Sona BLW Precision Forgings et Indigo Paints ont été classées comme midcaps par l’AMFI. Pendant ce temps, Tata Elxsi, APL Apollo Tubes, Kajaria Ceramics, Bank of Maharashtra, Apollo Tyres, Indian Bank, Alkyl Amines Chemicals, Linde India, Affle (Inde), Blue Dart Express et Vaibhav Goyal sont passés de petites capitalisations à la catégorie des moyennes capitalisations.

D’autre part, Metropolis Healthcare, Prestige Estate projects, ITI, Mahanagar Gas, Procter & Gamble Health, Credit Access Grameen, Central Bank of India, SJVN, Akzo Nobel, IIFL Wealth Management et Motilal Oswal Financial Services font partie des actions. qui ont été reclassées précédemment en petites capitalisations à partir de moyennes capitalisations.

Semblable à la capitalisation boursière coupée pour les grandes capitalisations, la même chose a également augmenté pour les actions à moyenne capitalisation. La capitalisation boursière moyenne la moins élevée d’une action à moyenne capitalisation est désormais de 11 819 crores de roupies, contre 8 389 crores lors du reclassement de décembre-janvier. Les sociétés de fonds communs de placement disposent d’un mois pour aligner leurs portefeuilles selon la nouvelle classification annoncée par l’AMFI. La dernière circulaire SEBI sur les fonds multi-cap exige que ces fonds détiennent au moins 25 % de moyennes, grandes et petites capitalisations dans leur portefeuille.

