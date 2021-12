Adani Transmission achève une ligne de transport d’électricité de 897 km de circuit à UP

La ligne de transmission comprend quatre extensions de baie 765KV et 400KV à Agra, Greater Noida et Hapur.

Adani Transmission Limited (ATL) a annoncé lundi avoir achevé la construction de l’une des plus longues lignes de transmission intra-étatiques de l’Inde de 897 km de circuit. La ligne de transmission, mise en place par la filiale d’ATL Ghatampur Transmission Ltd (GTL), reliera la centrale thermique de Ghatampur dans le district de Kanpur à la sous-station de Hapur dans l’ouest de l’Uttar Pradesh, a indiqué la société dans un communiqué.

La ligne de transmission comprend quatre extensions de baie 765KV et 400KV à Agra, Greater Noida et Hapur.

La ligne de transmission comprend quatre extensions de baie 765KV et 400KV à Agra, Greater Noida et Hapur. Ce projet a été développé en mode PPP sur une base construire, posséder, exploiter et maintenir (BOOM). Cela fournira des services de transmission aux clients de transmission à long terme (LTTC) avec 35 ans de piste à venir, a déclaré la société. Anil Sardana, directeur général et PDG d’Adani Transmission a déclaré dans le communiqué : « L’achèvement de ce grand projet, même pendant la pandémie de Covid, est une réalisation importante.

« Ce projet améliorera la fiabilité, l’efficacité opérationnelle et la robustesse du réseau électrique d’UP, profitant particulièrement aux régions de Kanpur, Agra, Greater Noida et Hapur. Cela renforcera également la détermination envers « 24×7 Power for all », l’initiative conjointe du gouvernement central et de l’État. »

Le projet évacuera l’électricité de 3x660MW Ghatampur TPS appartenant à Neyveli Uttar Pradesh Power Limited – une coentreprise entre Neyveli Lignite Corporation et Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam – et renforcera également le réseau de transmission d’UP.

La ligne de transmission traverse des zones urbaines à emprise sévère (emprise) et également à travers une topographie de ravins très ondulée. L’un des plus grands défis dépassés par GTL était l’incertitude causée par la pandémie de COVID qui a rendu le déploiement de la main-d’œuvre difficile.

Adani Transmission Limited (ATL) est la branche commerciale de transmission et de distribution du groupe Adani, l’un des plus grands conglomérats d’affaires de l’Inde. ATL est la plus grande société de transport privée du pays avec un réseau de transport cumulé de 18 336 km de circuit, dont 14 131 km de circuit sont opérationnels et 4 205 km de circuit sont à divers stades de construction.

