Adani Transmission achève une ligne électrique de 897 kilomètres de circuit à UP

La ligne de transmission traverse des zones urbaines et également une topographie de ravins très ondulée. De graves problèmes de droit de passage ont été rencontrés à l’extrémité de la ligne Hapur, les agriculteurs exigeant une indemnisation plus élevée.

Adani Transmission (ATL), la branche commerciale de transmission et de distribution du groupe Adani, a annoncé lundi avoir achevé la construction des lignes de transmission intra-étatiques d’une longueur de 897 kilomètres (km) dans l’Uttar Pradesh.

La société a déclaré que le projet est l’une des plus grandes lignes de transmission intra-étatiques du pays à avoir été attribuée via le mécanisme d’appel d’offres basé sur les tarifs. Le projet de transmission évacuera l’électricité de la centrale thermique de 1 980 mégawatts (MW) de Ghatampur générer 14 000 millions d’unités (UM) d’électricité chaque année après la mise en service de la centrale.

« Ce projet améliorera la fiabilité, l’efficacité opérationnelle et la robustesse du réseau électrique de l’Uttar Pradesh, profitant particulièrement aux régions de Kanpur, Agra, Greater Noida et Hapur », a déclaré Anil Sardana, PDG d’ATL. La ligne devait être mise en service plus tôt. en juin, mais a été retardé en raison des blocages induits par les coronavirus et des problèmes d’emprise.

ATL dispose actuellement d’un réseau de transport cumulé d’environ 18 336 ckm, dont environ 14 131 ckm sont opérationnels et les projets restants sont en construction. Le pays vise à ajouter 19 255 ckm de lignes de transport d’électricité au cours de l’exercice 22. Jusqu’en novembre, 9 693 ckm ont été ajoutés.

