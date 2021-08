Adani Wilmar dépose des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI ; Un pétrolier fortuné envisage une émission publique de 4 500 crores de roupies

Adani Enterprises dans un dossier sur l’ESB a déclaré que la proposition d’inscription d’Adani Wilmar Ltd en bourse comprendra une introduction en bourse sous la forme d’une nouvelle émission de nouvelles actions par AWL pour un montant pouvant aller jusqu’à Rs 4 500 crore.

La société FMCG Adani Wilmar, qui fabrique de l’huile comestible « Fortune », a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès de l’organisme de réglementation du marché Sebi pour lancer une introduction en bourse de 4 500 crores de roupies. Adani Wilmar, une coentreprise entre Adani Group et Wilmar, basée à Singapour, a été créée en 1999. Elle vend des huiles de cuisson sous la marque Fortune ainsi que divers autres produits alimentaires comme le riz et le sucre. Adani Enterprises dans un dossier sur l’ESB a déclaré que la proposition d’inscription d’Adani Wilmar Ltd en bourse comprendra une introduction en bourse sous la forme d’une nouvelle émission de nouvelles actions par AWL pour un montant pouvant aller jusqu’à Rs 4 500 crore. “Il n’y aura pas d’offre secondaire”, a-t-il ajouté.

Adani Wilmar a prévu d’utiliser le produit net de l’introduction en bourse pour financer les dépenses en capital pour l’expansion des installations de fabrication existantes d’AWL et le développement de nouvelles installations de fabrication d’une valeur de 1 900 crore de roupies ; remboursement/paiement anticipé d’emprunts d’une valeur de 1 170 crore de roupies ; pour financer des acquisitions stratégiques et des investissements d’une valeur de 500 crore de roupies ; et à des fins générales de l’entreprise.

Nouvelles connexes

Bharti Airtel, RIL, Dabur, Nykaa, Adani Wilmar, Vodafone Idea, PNB, HDFC, IDBI Bank en bref Répartition des actions de l’introduction en bourse de Rolex Rings : vérifiez le statut en ligne, la prime du marché gris monte en flèche de 57 % ; cotation des actions le 9 août Policybazaar dépose des documents d’introduction en bourse auprès de SEBI ; La société d’assurance soutenue par SoftBank cherche à lever 6 000 roupies

La société a également déclaré que l’inscription proposée est destinée à favoriser la croissance des opérations d’AWL en augmentant sa visibilité sur le marché et sa notoriété auprès des clients actuels et potentiels. Kotak Mahindra Capital Company, JPMorgan India Private Ltd, BofA Securities India, Credit Suisse Securities (India) Private Ltd, ICICI Securities, HDFC Bank, BNP Paribas sont les principaux gestionnaires de livres du dossier. Kin Intime India Private Ltd sera le registraire de l’émission.

Une fois son introduction en bourse réussie, Adani Wilmar rejoindra Hindustan Unilever Ltd (HUL), Britannia Industries, Tata Consumer Products, Dabur India, Marico et Nestlé India. Le ratio P/E moyen du groupe de pairs de l’industrie s’élève à 66,53x et le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices s’élevait à 19,97 pour cent. “Comme rien ne garantit que l’inscription proposée se poursuivra, les actionnaires et les investisseurs potentiels sont invités à faire preuve de prudence lorsqu’ils traitent avec les titres de la société”, a déclaré Adani Enterprises.

Actuellement, six sociétés du groupe Adani sont cotées en bourse. Outre Adani Enterprises, les autres entreprises répertoriées sont Adani Transmission, Adani Green Energy, Adani Power, Adani Total Gas et Adani Ports and Special Economic Zone. Adani Wilmar a certains des clients de renom dans les catégories de produits. C’est le plus grand fabricant d’acide stéarique et de glycérine en Inde. En outre, c’est l’un des plus grands fabricants de nouilles de savon en Inde. Les principaux clients de la société comprennent des acteurs des additifs polymères comme Fine Organics et Baerlocher, les sociétés de soins pour la maison et la personne HUL, Unilever Sri Lanka et Reckitt Benckiser.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.