Adani Wilmar, Nykaa, Star Health and Allied Insurance, parmi 6 IPO approuvées par SEBI

Star Health Insurance, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, la marque de commerce électronique Nykaa et l’unité FMCG du groupe Adani Adani Wilmar sont quelques-unes des sociétés qui ont reçu le feu vert du régulateur du marché des capitaux SEBI pour leurs introductions en bourse respectives la semaine dernière. Outre les entreprises mentionnées ci-dessus, Penna Cement Industries, Latent View Analytics et Sigachi Industries ont également reçu les observations de Sebi, leur ouvrant la voie pour lever des fonds. Au total, le SEBI a approuvé 6 documents d’introduction en bourse la semaine précédente, tandis que 52 observations n’ont pas encore été émises par l’organisme de surveillance du marché. Les observations de SEBI sont nécessaires à toute entreprise pour procéder à son introduction en bourse.

Nykaa : La place de marché Internet pour les cosmétiques avait déposé son introduction en bourse en août de cette année. Nykaa prévoit d’augmenter Rs 525 crore grâce à une nouvelle émission d’actions, tandis que les promoteurs de la société cherchent à vendre 4,31 crore d’actions. Les actionnaires vendeurs comprennent les promoteurs Sanjay Nayar Family Trust et des investisseurs tels que TPG Growth IV, Lighthouse India Fund III, Lighthouse India III Employee Trust, Yogesh Agencies & Investments Private Limited, JM Financial and Investment Consultancy Services, Sunil Kant Munjal, Harindarpal Singh Banga conjointement avec Indra Banga et d’autres. Sur l’émission totale, 75 % seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés.

Assurance santé et alliée Star: Star Health et Allied Insurance, propriété de Big Bull Rakesh Jhunjhunwala, avaient déposé des projets de documents auprès du SEBI en juillet de cette année. La société cherche à lever plus de 2 000 crores de roupies grâce à l’introduction en bourse, qui comprendra une nouvelle émission d’actions et une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants et même certains promoteurs de la société. Le grand taureau détient 7,68 crore d’actions de Start Health et Allied Insurance, ce qui se traduit par une participation de 14%. 75% de l’émission sera réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés.

Adani Wilmar : La marque FMCG du groupe Adani cherche à lever un énorme crore de Rs 4 500 sur le marché grâce à l’introduction en bourse. Adani Wilmar, une coentreprise entre Adani Group et Wilmar, basée à Singapour, a été créée en 1999. Elle vend des huiles de cuisson sous la marque Fortune ainsi que divers autres produits alimentaires comme le riz et le sucre. L’introduction en bourse sera entièrement une nouvelle émission d’actions avec une réserve pour les actionnaires d’Adani Enterprise.

Les autres introductions en bourse qui ont été approuvées incluent l’introduction en bourse de Penna Cement Industries à 1 550 crores. Parallèlement à cela, l’introduction en bourse de Rs 600 crore de Latent View Analytic et l’émission publique de Sigachi Industries ont été approuvées par le régulateur du marché.

