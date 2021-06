Adaptation cinématographique musicale accusée de colorisme ⋆ .

Dans The Heights, l’adaptation cinématographique de la comédie musicale Lin-Manuel Miranda du même nom, est en pleine polémique autour de ses choix de casting.

In The Heights est une comédie musicale centrée sur la communauté majoritairement dominicaine du quartier de Washington Heights dans l’Upper Manhattan à New York. Il raconte leur vie, leur travail et leurs relations alors qu’ils partagent tous leurs espoirs et leurs rêves. C’est incroyablement vibrant et plein de vie, et la bande-son est incroyable. Les fans recherchent désespérément une adaptation cinématographique depuis un certain temps.

Cependant, il y a eu des critiques sur le casting du film, qui a été accusé de colorisme. Le colorisme est l’endroit où les personnes de couleur avec des tons de peau plus foncés sont confrontées à une discrimination supplémentaire par rapport à celles ayant des tons de peau plus clairs. In The Heights a été critiqué pour le colorisme en raison de la distribution apparemment excluant les Afro-Latinos, ce qui ne représente pas avec précision la diversité de son cadre de Washington Heights.

La conversation a commencé après une interview avec le réalisateur Jon M. Chu (connu pour Crazy Rich Asians), où Felice Léon de The Root lui a demandé « Que pensez-vous du manque de personnes Black Latinx représentées dans votre film ?

DAMN DAMN DAMN C’EST DOULOUREUX pic.twitter.com/A4TOwYwHlb – numa perrier (@missnuma) 13 juin 2021

Chu n’était clairement pas préparé et a répondu : « C’est quelque chose dont nous avons parlé et dont j’avais besoin d’être éduqué. En fin de compte, lorsque nous regardions le casting, nous avons essayé de trouver les personnes qui étaient les meilleures pour ces rôles. »

Sa réponse a suscité de nouvelles critiques sur les réseaux sociaux :

“Juste les bonnes personnes pour les rôles” pic.twitter.com/tjgkeRLQob – Abolir les États-Unis (@princeramesses2) 13 juin 2021

pourquoi « la bonne personne pour le rôle » est-elle toujours la personne à la peau claire ?? pic.twitter.com/cEIq2oCvxW – chu (@chuuzus) 13 juin 2021

Répondant aux critiques, le créateur et producteur Lin-Manuel Miranda a tweeté des excuses :

«Je peux entendre la douleur et la frustration suscitées par le colorisme, de ne pas se sentir dans les commentaires.

« En essayant de peindre une mosaïque de cette communauté, nous avons échoué. Je suis vraiment désolé… Je promets de faire mieux dans mes futurs projets, et je me consacre à l’apprentissage et à l’évolution que nous devons tous faire pour nous assurer que nous honorons notre communauté diversifiée et dynamique.

-LMM pic.twitter.com/CHfdLgFUz3 – Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 14 juin 2021

In The Heights ouvre le 18 juin dans les cinémas, près d’un an après que sa date de première originale du 20 juin 2020 a été reportée en raison de l’impact de la pandémie. C’est la première comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, acclamée et récompensée par un Tony Award bien avant son succès avec Hamilton.

Malgré la controverse, l’adaptation cinématographique a été acclamée par la critique et a obtenu un taux d’approbation de 96 pour cent sur Rotten Tomatoes, avec le consensus disant « Lights up for In The Heights, une joyeuse célébration du patrimoine et de la communauté alimentée par une direction éblouissante et des chansons chantantes. “

