Adaptation de Carrie de Stephen King: Le film d’horreur de 1976 est-il toujours la reine du bal?

Le film Carrie est-il digne du roi?

Comme tout fan de Stephen King peut en témoigner, c’est une chose assez magique de voir le travail de Master of Horror correctement réalisé sur grand écran, et Carrie de Brian De Palma, même plus de 40 ans après sa sortie originale, n’est pas seulement toujours excellente, mais règne comme l’une des grandes adaptations de tous les temps pour King. Il se verrouille dans le cœur troublant du roman fondateur, vous faisant ressentir chaque once de la douleur de son protagoniste, et brûle des images dans votre cerveau avec son troisième acte légendaire – du site de Carrie sur scène trempée dans le sang de porc, aux portes qui claquent, aux personnes brûlées, électrocutées et écrasées. Aucun CGI requis; juste des effets simples et pratiques, et cela laisse une impression éternelle.