Adaptation de Children Of The Corn de Stephen King : réflexion sur celui qui marche derrière les rangs dans le film de 1984

Stephen King est largement reconnu comme l’un des auteurs les plus prolifiques de l’ère moderne, et ce qui rend son œuvre encore plus impressionnante, c’est la variété des médiums qu’il explore régulièrement. Il n’a pas seulement écrit plus de 60 romans au cours de sa carrière, mais aussi de nombreuses nouvelles, scénarios de films, téléfilms et nouvelles. Remontant à la fin des années 1970, 11 collections différentes de ses écrits ont été rassemblées – et c’est dans le tout premier, Night Shift, que de nombreux lecteurs ont été initiés au rapide et sinistre Children Of The Corn.