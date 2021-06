Adaptation de Christine de Stephen King : le classique de 1983 de John Carpenter fait-il encore tourner son moteur ?

Comment Christine de John Carpenter diffère du livre de Stephen King

Christine est très certainement une machine méchante et la vedette de la série dans le roman de Stephen King, mais un aspect clé du matériel source que le film ignore totalement est qu’elle est une sorte de co-antagoniste. Pour continuer la métaphore de la batterie psychique, sa source d’énergie pendant des décennies dans le livre est son premier propriétaire et fils de pute de classe mondiale, Roland D. LeBay, et son esprit n’est pas seulement attaché au véhicule, mais une partie massive de la corruption d’Arnie. L’adolescent ringard ne devient pas seulement obsessionnel, agressif et nihiliste, mais commence en fait à se transformer en LeBay – en utilisant son vocabulaire, comme appeler tout le monde un « merde », et même voir sa signature se transformer en une signature qui ressemble au vieux grincheux. celui de l’homme.