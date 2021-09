Adaptation de la misère de Stephen King: un fan numéro un revient sur le film brillant de 1990

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Un jour fatidique de la fin des années 1980, le producteur Andrew Scheinman s’est retrouvé dans un aéroport avec du temps à tuer et le besoin de trouver du matériel de lecture pour un vol à venir. En parcourant les étagères de l’une des boutiques, il tomba sur un exemplaire à couverture rigide de Misery de Stephen King. C’était un titre qui s’est imposé sinon en partie parce que Scheinman avait récemment participé à la réalisation de Stand By Me de Rob Reiner – une adaptation de la nouvelle de King “The Body” qui a fini par être un énorme succès critique et au box-office. Le cinéaste a acheté le roman et il s’est plongé la tête la première dans l’histoire brillamment tendue de l’auteur Paul Sheldon et de sa fan n ° 1 / ravisseur psychotique, Annie Wilkes.

Au moment où Scheinman a terminé le livre relativement court, il savait qu’il voulait en faire un film – et il a été surpris de découvrir que les droits n’avaient pas fait l’objet d’une option. La raison en était cependant à cause de Stephen King. L’écrivain a ressenti un lien extrêmement personnel avec l’œuvre, et ce n’était pas un lien qu’il était prêt à simplement mettre entre les mains du plus offrant. Si Misery allait faire un film, il allait s’assurer que ce serait le meilleur film possible.