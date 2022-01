Adaptation de la série FX Orders de « Kindred » d’Octavia Butler

*FX va de l’avant avec son adaptation de Octavia Butler’s roman de science-fiction classique « Kindred », avec un nouveau venu Mallori Johnson.

« Kindred » suit Dana, une écrivaine en herbe qui a déraciné sa vie d’obligation familiale et a déménagé à Los Angeles pour revendiquer un avenir qui pour une fois lui appartient. Avant de pouvoir s’installer dans sa nouvelle maison, cependant, elle se retrouve violemment tirée dans le temps vers une plantation du XIXe siècle avec laquelle elle et sa famille sont très étonnamment et intimement liées. Une romance interraciale traverse son passé et son présent, et le temps presse alors qu’elle lutte pour confronter les secrets qu’elle n’a jamais su traverser son sang.

Nous avons déjà signalé que le dramaturge et vétéran de « Watchmen » Branden Jacobs-Jenkins est en train d’adapter le livre.

« Branden Jacobs-Jenkins a fait un travail phénoménal en adaptant « Kindred » pour FX et en honorant l’héritage et la valeur intemporelle du roman révolutionnaire d’Octavia Butler », a déclaré Nick Diplômé, président de la programmation originale chez FX. « Le pilote réalisé par Janicza Bravo est génial, et nous avons hâte de reprendre la production avec ce casting incroyablement talentueux et dévoué. »

FX a commandé un pilote pour « Kindred » en mars 2021. Johnson jouera dans la série avec Michée Stock, Ryan Kwanten, Gayle Rankin, Austin Smith, Antoinette Crowe-Héritage et David Alexandre Kaplan.

Par THR, Jacobs-Jenkins servira de showrunner sur la série et produit exécutif avec Courtney Lee-Mitchell, qui détient les droits du roman.