Adaptation de Salem’s Lot de Stephen King: comment la terreur vampirique de la mini-série télévisée de 1979 tient-elle?

Sa première moitié diffusée sur CBS le soir du 17 novembre 1979, Salem’s Lot de Tobe Hooper était la première adaptation de Stephen King à être développée en tant que mini-série télévisée, diffusée sous forme d’émissions de deux heures et demie à une semaine d’intervalle, et son succès n’a fait que renforcer la présence de l’auteur dans la culture pop. Il a obtenu des critiques positives, plusieurs nominations techniques aux Emmy et a engendré une suite originale qui a fait ses débuts environ huit ans plus tard. Mais comment a-t-il résisté au cours des 40 dernières années et plus?

Suite à mon examen de Carrie de Brian De Palma, la chronique Adapting Stephen King de cette semaine revient sur la version télévisée originale de Salem’s Lot ainsi que sur le matériel source qui l’a inspiré – en les regardant avec un regard neuf et en réexaminant la place de l’ancien dans la longue histoire entre l’écrivain légendaire et Hollywood.