Adaptation de The Body de Stephen King : réflexion sur la beauté nostalgique de Stand By Me de 1986

En 1986, le nom et le visage de Stephen King étaient partout dans les publicités de films… pour Maximum Overdrive. La comédie d’horreur basée sur la nouvelle “Trucks” a marqué les débuts de réalisateur de l’auteur, et l’équipe marketing derrière la sortie a travaillé dur pour faire connaître ce fait au public (ce que King a accepté en échange de la sortie de son film en été ). L’effort n’a finalement pas été couronné de succès, car le long métrage a notoirement fini par être un échec, mais il a quand même marqué un grand moment démontrant le pouvoir et la présence de la culture pop de l’écrivain / cinéaste.

Stand By Me de Rob Reiner est une histoire complètement différente. Sorti quelques semaines seulement après Maximum Overdrive, le film est très certainement une adaptation de Stephen King – basée sur la nouvelle « The Body » de la collection Different Seasons – mais c’était un aspect qui n’avait pas été mis en avant dans la perspective de sa sortie. Cela visait à ne pas embrouiller le public à propos du nouveau film, le studio ne voulant pas laisser la réputation de King dans le genre de l’horreur donner aux gens une mauvaise impression sur le conte de passage à l’âge adulte, et par conséquent son nom n’est que brièvement montré dans le bande-annonce, et est présenté en petits caractères au bas de l’affiche.