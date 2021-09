Adaptation de The Cat From Hell de Stephen King : l’une des fins les plus folles de King est exécutée dans Tales From The Darkside : The Movie des années 1990

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Comme je l’ai noté dans ma chronique il y a trois semaines, la vision originale de Michael Gornick’s Creepshow 2 ne correspondait pas exactement à ce que le public avait fini par voir dans les salles en 1987. Le plan initial était que le film reflète le premier Creepshow et soit une anthologie mettant en vedette cinq segments liés entre eux par un récit distinct – mais lorsque les restrictions budgétaires ont entravé le projet en pré-production, deux des scripts ont eu la hache. L’une était une histoire originale intitulée “Pinfalls” que Stephen King avait imaginée spécifiquement pour la production, et l’autre était une adaptation de la nouvelle de l’auteur “The Cat From Hell”.

Le premier n’a jamais fini par se frayer un chemin devant les caméras, mais le second a retrouvé une nouvelle vie dans une nouvelle maison quelques années plus tard. La série télévisée d’anthologie de George A. Romero Tales From The Darkside a été jugée suffisamment populaire pour inspirer la création d’une itération de long métrage, et tandis que le scénariste Michael McDowell a écrit deux des segments – une adaptation du “Lot No. 249” d’Arthur Conan Doyle et un riff sur le folklore japonais appelé « Lover’s Vow » – aucun travail supplémentaire n’a été nécessaire pour en créer un troisième. Au lieu de cela, la production a utilisé le script “Cat From Hell” que Romero avait déjà écrit et l’a inclus entre les chapitres de McDowell.