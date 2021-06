Adaptation de The Dead Zone de Stephen King : vérifier l’état de la glace sous le film de David Cronenberg de 1983

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Comme détaillé dans l’essai « La roue de la fortune » de Bev Vincent, Stephen King a connu une touche de frustration créative du milieu à la fin des années 1970. Au cours de cette période, il a développé un certain nombre d’idées dont les problèmes étaient en train de se former, y compris deux romans qu’il a finalement abandonnés. L’une des idées sur lesquelles il n’abandonnerait pas, cependant, concernait un tueur d’enfants dans une petite ville et un enseignant frappé par une vision psychique. Commencé en 1976, c’est un projet qu’il a plusieurs fois mis de côté, changeant de cap pour travailler sur d’autres matériaux, mais il n’a cessé d’y revenir. Déprimé et un peu désespéré, King a terminé son premier brouillon du livre en 1979, et il a été publié plus tard la même année.