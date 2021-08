Adaptation de The Raft de Stephen King: 1987’s Creepshow 2 flotte un horrible cauchemar

Intitulé à l’origine “The Float”, l’histoire a été écrite pour la première fois à la fin des années 1960, lorsque King était encore à des années du succès financier lié à la sortie de Carrie. Essayant de payer les factures avec sa machine à écrire, il a pu la vendre au magazine pour adultes Adam, mais l’accord était qu’il ne serait payé (une somme de 250 $) que s’il était publié.

Quelques mois plus tard, assez curieusement, Stephen King s’est retrouvé en difficulté juridique en raison d’un incident de vengeance qui l’a vu essayer de collecter illégalement des cônes de circulation de la ville (l’un avait endommagé sa voiture, et il a décidé d’essayer de voler un tas afin qu’il puisse laissez-les devant le commissariat). Il a été accusé de petit larcin et condamné à une amende de 250 $, ce qui était de l’argent qu’il n’avait pas – et s’il ne réussissait pas à trouver l’argent, il devrait passer 30 jours dans la prison du comté de Penobscot.

C’est alors qu’il a été exposé à ce qu’il appelle un deus ex machina : trois jours après la décision du juge, le magazine Adam lui a envoyé un chèque de 250 $, et King a utilisé cet argent pour payer son amende.

Ajouter une ride supplémentaire à cette histoire est que Stephen King n’a jamais pu trouver où « The Float » a été publié (il a recherché dans plusieurs publications)… et puis il a accidentellement perdu le manuscrit original. Ce n’est qu’en 1981, lorsque King était en post-production sur un certain film, qu’il a décidé d’essayer de faire une refonte. King écrit dans les notes de Skeleton Crew,

J’ai repensé à l’histoire en 1981, quelque treize ans plus tard. J’étais à Pittsburgh, où se déroulait le montage final de Creepshow, et je m’ennuyais. J’ai donc décidé d’essayer de recréer cette histoire, et le résultat était “The Raft”. C’est le même que l’original en termes d’événement, mais je pense qu’il est beaucoup plus horrible dans ses spécificités.

Dans cet esprit, il semble tout à fait parfait que “The Raft” soit inclus dans Creepshow 2.

Mélangeant de manière intéressante des éléments de films de monstres des années 1950/1960 et de slashers des années 1980 (avec un message environnementaliste lancé), “The Raft” raconte l’histoire de quatre étudiants – Randy, Deke, Rachel et Laverne – qui décident un jour à la fin de l’automne de prendre une escapade vers un lac où un radeau a été laissé flotter dans l’eau. On s’attend à du plaisir sexy par une journée froide, mais les choses prennent une tournure horrible presque instantanément.

Randy repère ce qui semble être une tache noire parfaitement ronde flottant à quelques mètres d’eux, et s’inquiète lorsqu’il semble se déplacer consciemment vers eux. Cela s’avère être une préoccupation justifiée, car le groupe découvre que Rachel est prise dans la zone huileuse et est dissoute et dévorée.