Adaptation de The Running Man de Stephen King : le film d’Arnold Schwarzenegger de 1987 est-il le film de Stephen King le moins « Stephen King » ?

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Richard Bachman est né à New York et a passé près d’une quinzaine d’années de sa vie dans l’armée. Il a finalement déménagé dans le New Hampshire et a commencé à gérer une ferme laitière comme travail quotidien. Il avait une femme, Claudia Inez Bachman, et sa famille a été frappée par une tragédie lorsque son fils de six ans est tombé dans un puits et s’est noyé. Sa véritable passion était l’écriture, et avant sa mort en février 1985, il avait publié cinq livres. Il est aussi 100 pour cent fictif.

Stephen King a créé « Richard Bachman » à la fin des années 1970, en partie parce que ses éditeurs ne voulaient pas sortir des livres aussi vite qu’il pouvait les écrire, mais aussi à cause d’une sorte de crise d’identité professionnelle. Comme il le décrit dans l’essai «Pourquoi j’étais Bachman», il se demandait si sa réputation d’auteur à succès avait commencé à éclipser la substance de son travail. Une expérience a été lancée en 1977 avec la sortie de poche de Rage, un roman qu’il a commencé à écrire alors qu’il était encore au lycée, et elle s’est terminée en 1985 lorsque King a avoué le nom de plume, et Bachman est décédé par la suite d’un cancer du pseudonyme.